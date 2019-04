L'IPC puja un 1,3 per cent interanual al març per la gasolines i la llum

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,4% al març en relació al mes anterior i va elevar dues dècimes la seva taxa interanual, fins al 1,3%, el seu segon repunt consecutiu després del de febrer i el seu nivell més alt des del passat mes de novembre, segons les dades definitives publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que coincideixen amb els avançades a finals del mes passat.









Estadística ha atribuït el repunt de la taxa interanual de l'IPC de març a l'encariment de les gasolines i a l'evolució del preu de l'electricitat, que el març del 2018 va baixar més del que ho ha fet aquest any.





La taxa interanual de març és la trenta primera taxa positiva que encadena l'IPC interanual i implica que els preus són avui un 1,3% superiors als de fa un any. Amb la dada de març, l'IPC suma cinc mesos consecutius amb taxes interanuals inferiors al 2%.





La inflació subjacent, que no inclou els preus dels productes energètics ni dels aliments no elaborats, es va mantenir al març en el 0,7%, de manera que se situa sis dècimes per sota de la de l'IPC general.





En el tercer mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) va situar la seva taxa anual en l'1,3%, dues dècimes més que al febrer.





Segons l'INE, entre els grups que van contribuir al març a l'acceleració de la taxa interanual de l'IPC es troben el transport, que va elevar més d'un punt la seva taxa anual, fins al 3%, pels carburants, i l'habitatge, la taxa anual va augmentar també més d'un punt, fins al 2,1%, pel comportament dels preus de l'electricitat.





Per contra, es van registrar descensos en els aliments i begudes no alcohòliques, la taxa interanual va baixar cinc dècimes, fins al 0,9%, per l'abaratiment de les fruites i els llegums i hortalisses.





CATALUNYA





L'IPC a Catalunya ha augmentat en tres dècimes la seva taxa interanual, fins al 1,4%.





En comparació amb el mes anterior, els preus han pujat un 0,4% -amb un major increment en roba i calçat (4,1%) i transport (1,1%) - i en el que va d'any han disminuït un 0,6% -amb una caiguda del 14,2% en roba i calçat, de l'2,1% en habitatge i de l'1,1% en oci i cultura-.