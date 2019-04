Puja la gasolina per Setmana Santa

El preu de la gasolina s'encareix coincidint amb l'arribada de les vacances de Setmana Santa a causa dels nous impostos sobre hidrocarburs i al repunt del barril de petroli.









El sector alerta que aquesta pujada arribarà al 15 per cent. Ha superat la cota d'1,29 euros per primera vegada des de mitjans del mes de novembre i l'increment farà que el preu arribi a 1,40 euros.





Així ho indica el Butlletí Petrolier de la Unió Europea. Els experts atribueixen part de la pujada a la nova fiscalitat sobre hidrocarburs que va aprovar el Govern de Mariano Rajoy i que entra en vigor aquest any, després que l'executiu de Pedro Sánchez prorrogués els pressupostos generals de l'Estat per falta de suport per aprovar els seus propis.





El segon gran motiu és la cotització del petroli, i és que barril de Brent ha arribat a màxims intradia propers als 71 dòlars, una xifra que no obtenia des de novembre.