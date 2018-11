Les petrolieres pressionen perquè el Govern central no prohibeixi els cotxes de gasolina i dièsel

La indústria petroliera ha iniciat una ofensiva sense precedents contra el Govern espanyol perquè no vol que prohibeixi la venda de cotxes no elèctrics a partir de 2040, ja que té por de perdre ocupació i competitivitat en el sector.





La ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, va veure ben clara aquesta pressió en l'acte de commemoració dels 25 anys de l'Associació Espanyola d'Operadors de Productes Petrolífers (AOP).





El president de l'AOP, Luis Aires, va assegurar que la proposta del Govern de Pedro Sánchez atempta contra la llibertat empresarial i crea incertesa en el sector.





També el conseller delegat de Repsol, Josu Jon Imaz, ha apostat per una transició ecològica que no perjudiqui la indústria del petroli i els llocs de treball. "Ja s'està retardant la decisió de comprar un cotxe per part dels consumidors", ha indicat.





En el mateix sentit es va pronunciar el president de Cepsa, Pere Miró, que va sostenir que ha de ser el consumidor el que triï entre diverses alternatives.