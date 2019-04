L'holograma de Rivera té un gest amb l'Espanya rural

El líder de Ciutadans i candidat a la Presidència del Govern central, Albert Rivera, ha demanat el vot per a les pròximes eleccions generals des Pedraza, un petit poble de Segòvia amb menys de 500 habitants, com un gest de complicitat a l'Espanya rural, i al mateix temps ho ha fet a la seu del partit a Madrid a través de la projecció de la seva holograma.









Acompanyat pels primers candidats de la llista de Madrid al Congrés -Marc de Cinquè, Sara Giménez i Edmundo Bal-, Rivera ha iniciat oficialment la campanya electoral oferint als espanyols un "projecte d'igualtat" per a tothom, independentment d'on visquin, i apostant per "mirar al futur" i "unir els espanyols".





A més, ha expressat la seva voluntat de ser "el president de tots els espanyols", tant els que el voten com els que no, i ha assenyalat que la papereta de la formació taronja servirà perquè per fi governi un partit diferent del PP i del PSOE i que "no pacta amb els separatistes".





"El 28 d'abril ens juguem el futur d'Espanya, perquè no és el mateix un Govern de (Pedro) Sánchez amb els separatistes i amb Podem que un Govern de Ciutadans tendint la mà als constitucionalistes", ha subratllat.





Segons ha indicat, votar Ciutadans és dir "no al passat i sí al futur, no a la divisió i sí a la unió, no a la desigualtat i sí a la igualtat, no a les imposicions i sí a la llibertat".