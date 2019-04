Detingut a Madrid l'ex general veneçolà Hugo Carvajal, reclamat per narcotràfic als EUA

Agents de la Policia Nacional han detingut aquest divendres a les 15.30 a Madrid l'ex general de la Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) Hugo Carvajal, reclamat per Estats Units per un delicte de narcotràfic, han confirmat fonts policials.









Carvajal, que té una carrera militar de més de 30 anys i va ser cap de la intel·ligència militar, havia publicat el passat 21 de febrer un vídeo en què reconeixia com a president encarregat a Joan Guaidó.





Contra Carvajal pesen càrrecs per narcotràfic a Estats Units, que el 2008 li va imposar sancions per ajudar al tràfic de droga per part de les FARC. En 2014 va evitar l'extradició als Estats Units, que el buscava en relació amb el 'Càrtel dels Sols', des de l'illa d'Aruba, perquè el Govern holandès va considerar que el general retirat comptava amb immunitat diplomàtica.