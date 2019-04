El Reial Madrid va anunciar aquest divendres la signatura de l'acord de finançament de les obres per a la remodelació de l'Estadi Santiago Bernabéu, per un import total de 575 milions d'euros, a un termini de 30 anys i un interès fix de 2,5 per cent, sense haver d'aportar cap tipus de garantia hipotecària.









Enrique Sánchez, secretari de la Junta Directiva del Reial Madrid, i Eduardo García, advocat de Clifford Chance, van escenificar la signatura després de la reunió de la Junta on es va aprovar el tancament del finançament, d'acord amb l'autorització rebuda de l'Assemblea General ordinària de Compromissaris del passat 23 de setembre.





A través d'una nota a la seva pàgina, el quadre blanc celebra les favorables condicions de finançament aconseguides per al nou Bernabéu, que ja va ser presentat el passat 2 d'abril a "la definitiva compte enrere" per convertir-lo en "una icona avantguardista i universal" amb el president del club, Florentino Pérez, i l'alcaldessa de Madrid, Manuel Carmena.





"Un import total de 575 milions d'euros, a un termini de 30 anys i un interès fix de 2,5%. Aquest finançament ha estat estructurada a través d'un préstec amb tres trams, juliol de 2019, juliol de 2020 i juliol de 2021, que coincideixen amb les necessitats previstes per al pagament de les obres", explica el comunicat.





"El préstec inclou, a més, 3 anys de carència d'amortització del principal, el que farà que el Reial Madrid pagui una quota anual fixa de 29,5 milions d'euros, a partir del 30 de juliol de 2023 i fins al seu venciment el 30 de juliol de 2049", assenyala.





"El Reial Madrid ha tancat aquesta operació sense haver d'aportar cap tipus de garantia hipotecària o limitació financera sobre la gestió o l'endeutament del Club, perquè pugui desenvolupar la seva normal activitat sense veure afectat pel pagament de les obres", afegeix, recordant que la inversió permetrà "incrementar notablement els ingressos recurrents que permetin mantenir el lideratge esportiu i econòmic del Club en les pròximes dècades".





"L'estructura de finançament ha comptat, al tancament de l'operació, amb un ràting privat, Investment Grade, de dues agències de reconegut prestigi mundial, Fitch Ratings i DBRS. Key Capital Partners ha actuat com a assessor financer i coordinador del finançament per al Reial Madrid. El finançament ha estat estructurada per JP Morgan i Bank of America Merrill Lynch amb la col·laboració de Banco Santander i de Société Générale. CaixaBank actuarà com a agent de l'operació", acaba.