Ciutadans dispara contra el PP: "Casado sembla Pablo Cansado"

Ciutadans ha llançat una campanya contra el líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, a qui acusa de "tirar la tovallola" davant l'objectiu de fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa a les eleccions del 28 d'abril, i al que crida "Pablo Cansado".









La formació taronja ha difós aquest divendres sis vídeos sobre el dirigent popular. Un d'ells és un espot electoral en què dos amics parlen de política al vestidor després d'haver jugat un partit de futbol.





Un d'ells li diu a l'altre que dubta entre donar suport a Casado o al candidat de Cs, Albert Rivera, en els comicis generals, al que el seu amic li contesta que "està clar" a qui cal votar.





RIVERA "NO ES VA ARRONSAR" A CATALUNYA





"Tu imagina't. Minut 90, xiulen penal, tot el públic en contra, et jugues un mundial. Qui demana tirar el penal, Rivera o Casado?", Assenyala, i ell mateix respon: "Doncs Rivera, oncle, el tira Rivera , aquest no s'arruga. Mira Catalunya, ¿es va arronsar? no, se'ls va menjar amb patates. Anem, se'ls va berenar. I aquest sí que era un penal 'xungo'".





En canvi, mentrestant Casado estava "escondidito al vestidor", afegeix, retraient al president del PP que "tiri la tovallola" en un moment en què cal "estar remant tots a una" per evitar que el candidat del PSOE torni a governar.





"Si està cansat, va arrossegant els peus, sembla Pablo Cansado!", Afirma l'home, que li diu a l'altre que pot estar tranquil perquè tenen a Albert Rivera. L'espot finalitza quan apareix escrita la frase "Guanyarem, guanyar, guanyar i tornar a guanyar".





En un missatge a Twitter, Ciutadans ha explicat que ells confien en la victòria electoral i segueixen "amb la mà estesa" per fer fora Sánchez de la Moncloa, en referència a l'oferiment de Rivera a Casado d'intentar formar un Govern de coalició després del 28 -A.





Cs NO VOL TOCAR LA LLEI DE L'AVORTAMENT





Alhora, en el partit liberal han posat de manifest algunes de les qüestions que el diferencien del PP. Amb aquest objectiu s'han publicat altres cinc vídeos i tuits, centrats en l'avortament, l'eutanàsia, la corrupció, Catalunya i la designació d'alts càrrecs públics.





En el primer d'ells, apareix Casado afirmant que és bo que les dones que s'estiguin plantejant avortar "sàpiguen el que porten dins", i a continuació Rivera diu que ell confia en "la responsabilitat d'una dona adulta", que pot fer "el que cregui convenient amb la llei vigent". "Ser feminista és creure en la igualtat, però també a la llibertat", afegeix.





Respecte a l'eutanàsia, el líder del PP es nega a impulsar una llei que reguli l'eutanàsia si arriba al Govern, mentre que el de Ciutadans indica que el patiment "no va per ideologies" i es compromet tant amb una llei de cures pal·liatives com amb regular l'eutanàsia.





NO TAPAR LA CORRUPCIÓ





Sobre la corrupció, Rivera defensa que només es pot estar "amb ella o contra ella". "O lluites o la tapes", subratlla al vídeo, en què la formació taronja ataca Casado servint-se d'un lapsus que va tenir. "El PP sí que té credibilitat per parlar de corrupció perquè és el nostre senyal d'identitat", va declarar el passat juliol.





Així mateix, Cs recorda quan Casado va dir que no podia demanar perdó pels casos de corrupció del PP: "Jo no puc demanar disculpes del que ni he protagonitzat, ni he viscut, ni sé si ha passat".





Pel que fa al nomenament d'alts càrrecs per part dels governs, Rivera diu en un vídeo que ell no vol "posar a dit als directius de les empreses públiques" i critica que els partits que "han col·locat als seus amics i endollats", inclòs el PP, es neguin a canviar el sistema.





Finalment, al vídeo sobre Catalunya, el candidat popular assegura que el seu partit "no va a anar al carrer a generar aquesta crispació", unes paraules amb les que va censurar que Rivera es posés a retirar llaços grocs --a favor dels polítics independentistes que estan a la presó-- col·locats en llocs públics.





En aquell moment, tal com mostra el vídeo, el líder de Ciutadans ho va justificar afirmant que "els carrers, les platges, les institucions i els balcons dels ajuntaments són de tots els catalans", no només d'una part.