A presó tres homes per realitzar vuit robatoris a Barcelona i Girona

A presó tres homes d'entre 22 i 42 anys per presumptament robar en vuit domicilis de les províncies de Barcelona i Girona. El jutge, de Santa Coloma de Farners, va decretar divendres presó provisional per als tres per pertinença a grup criminal i, en el cas d'un d'ells, per atemptat a agents de l'autoritat.









En un comunicat aquest dissabte, el cos policial ha informat que els sospitosos presumptament entraven en habitatges a la franja central del dia -després comprovar que no hi havia ningú- i forçaven la porta o la finestra amb tornavisos, maces o palanques, per emportar joies , diners o dispositius electrònics.





Els investigadors els relacionen amb vuit robatoris a Arbúcies --dos--, Anglès, Sant Feliu de Pallerols (Girona), Vic, Manlleu, Masies de Roda i Esplugues de Llobregat (Barcelona), i els agents van arrestar dos sospitosos a Malgrat de mar (Barcelona) i un a Lloret de mar (Girona).