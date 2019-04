Rotacions a dojo per enfrontar-se al cuer, l'Osca

El FC Barcelona visitarà per primera vegada en la màxima categoria del futbol espanyol El Alcoraz, el camp de l'Osca, per enfrontar-se al quadre d'Osca, que actualment és l'últim classificat de la Primera Divisó i s'ho juga tot davant els de Valverde, que rotaran a pràcticament tot l'equip titular.





Els blaugrana, viatgen al modest estadi aragonès sense Luis Suárez i Gerard Piqué, sancionats, sense Leo Messi, Sergio Busquets per excés de minuts, i sense Rakitic ni Sergi Roberto causa de molèsties d'última hora.









A més, es preveu que els titulars habituals que han entrat a la convocatòria no entrin d'inici. Serà una oportunitat per veure a Boateng, a Malcom, potser a Murillo i, ho hauria de ser, una prova i un reconeixement per als jugadors del planter, ja que la convocatòria la completen diversos jugadors amb fitxa del filial; Wagué, Riqui Puig, Abel Ruiz, a més de Aleñá, ja consolidat com a jugador del primer equip.





VALVERDE HA APRÈS LA LLIÇÓ





La temporada passada, abans de la flagrant eliminació de l'equip català a Roma, els de Valverde es van enfrontar al Leganés en un partit sense cap transcendència, una cosa semblant al que succeirà aquesta tarda, i el tècnic extremeny no va fer rotacions, alguna cosa criticat fins i tot dins del vestuari culer.





Aquesta temporada, sembla que la reflexió ha existit en l'equip i hi haurà descans per a gairebé tots els titulars.





Amb tots aquests amb condicionants, el Barcelona haurà d'enfrontar a l'Osca en un partit en què tothom estarà pensant en el Manchester United i en aconseguir la passada cap a les semifinals de la Champions League quatre temporades després.





NO HI HA MILLOR OPORTUNITAT PER AL HUESCA





L'Osca, amb 24 punts, és l'últim classificat de la competició domèstica i, ni en els seus millors somnis, s'havien imaginat una trobada contra el Barcelona amb tants factors a favor seu.





El quadre d'Osca està a sis punts de la barrera que marca la permanència i sortirà amb tot davant un Barcelona que ja té la lliga a la butxaca i que estarà amb el cap a la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions contra el Manchester United.





D'aquesta manera, si els locals aconsegueixen una victòria davant el líder, apretar la taula i posarien en dificultats als equips en descens, que fa algunes jornades no imaginaven que l'Osca es pogués enfrontar a un Barcelona ple de suplents.