El Barça sentencia la lliga al ritme del 'Campions, campions'

El Camp Nou es va vestir de gala per a albergar el xoc decisiu que podia sentenciar el títol de Lliga a favor del FC Barcelona. Els blaugrana rebien a l'Atlètic de Madrid a la trenta primera data del campionat amb vuit punts d'avantatge. Una victòria ho deixava tot pràcticament tancat i així ho van voler Messi i Suárez, que li van posar emoció fins al final ja que els tants van arribar en els últims minuts del partit.









El xoc va estar marcat per l'expulsió de Diego Costa a la primera meitat -una cosa li va haver de dir al col·legiat, que li va treure la targeta vermella directa-. Amb l'Atlètic amb deu homes, el partit se li va posar molt de cara al quadre blaugrana, tot i que no va saber materialitzar cap de les seves ocasions fins al minut 86.





Gran part de la culpa la va tenir Oblak, que va fer un partit pràcticament perfecte ia punt va estar de donar-li el premi als seus, ja que li va atallar tots els llançaments als davanters del conjunt local, que semblaven desesperats amb el mur eslovac.





Amb un Atlètic molt minvat per l'expulsió, la defensa del Barcelona no va tenir massa problemes i es va mostrar molt sòlida, a diferència de l'últim partit a Vila-real (4-4). Malgrat tot, l'elenc de l'Cholo Simeone va tenir, com gairebé sempre, la seva oportunitat a pilota aturada. I és que al minut 70 'Griezmann va botar una falta que a punt va estar Giménez de rematar dins de la meta de Ter Stegen, una cosa que hauria deixat sense paraules al Camp Nou, que conforme anaven passant els minuts ja es veia campió de la competició domèstica.





MESSI SEGUEIX FENT LA SEVA





Però Leo Messi es va vestir del que és, el millor jugador del món, per posar-se l'equip a l'esquena i decidir. L'argentí va començar a portar el pes de l'equip ja desgastar la defensa matalassera, que s'anava salvant ocasió a ocasió.





A cinc minuts del final, Luis Suárez es va inventar un xut de rosca imparable per al porter matalasser i va desfermar la bogeria a l'estadi. Amb el partit trencat, tan sols un minut més tard va arribar el segon, una genialitat de Leo, que va deixar a tota la defensa clavada per col·locar la pilota al pal curt a Oblak, que es va quedar fent l'estàtua mirant com entrava la pilota.

Amb aquesta victòria, el Barcelona suma 73 punts i es distancia fins a onze per sobre de l'Atlètic, que a falta de set jornades poc pot discutir-li a l'equip català, que tornarà a proclamar-se campió per segona temporada consecutiva.