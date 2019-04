Albiol afirma que un govern de PSOE i Unides Podem és retrocedir 30 anys

El candidat a l'Alcaldia de Badalona del PP, Xavier García Albiol, ha situat aquest dissabte al seu partit com a única garantia per mantenir l'Estat del Benestar com està "ara mateix" i ha afirmat que un Govern del PSOE amb Unides Podem significarà retrocedir en l'aspecte social 30 anys.









Albiol ha fet una crida perquè tot Catalunya, però especialment els ciutadans de l'àrea metropolitana, prengui consciència en aquest sentit, en declaració als mitjans en un mercat de Badalona.





"Ens estem jugant el futur de tots, dels catalans, del conjunt dels espanyols, però sobretot qui s'està jugant amb aquestes eleccions el seu futur més immediat són aquelles persones que estan en una situació de més debilitat o més vulnerables des d'un punt de vista econòmic i social ", ha assegurat.





El líder popular de Badalona ha assegurat que si el PSOE segueix fent un "malgobierno" està en risc l'Estat del Benestar, admetent que "l'única possibilitat que l'Estat segueixi responent les seves necessitats i demandes amb aspectes com pensions, serveis socials i prestacions de sanitat "és amb un triomf del PP.





PSOE I UNIDES PODEM





Ha dit que un govern de "Pedro Sánchez amb Pablo Iglesias" significarà més pobresa, més situació precària dels que pitjor ho estan passant i que Espanya deixi de ser un dels països que probablement millor atén a aquells que més ho necessiten, en les seves paraules.





Preguntat per les afirmacions del president del PP, Pablo Casado, sobre el Salari Mínim Interprofessional (SMI), ha dit que ell mateix ja va deixar clar que no es tocaria i que es faria de manera acordada amb sindicats i empresaris: "El salari mínim ningú el tocarà ".





INDULT





Quant a l'article dels candidats de JxCat a les eleccions generals, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, i el candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Joaquim Forn, a 'La Vanguardia' aquest dissabte, Albiol ha assenyalat que mostra la seva preferència cap a un govern de Sánchez i que no és res de nou.





"Prefereixen un govern de Pedro Sánchez perquè saben que amb un govern del Partit Popular no aconseguiran els seus objectius, entre ells l'indult. Amb un govern de Sánchez és evident que està oberta aquesta porta i que no només està oberta, sinó que compta amb ells com a socis de Govern ", ha assenyalat.





Ha indicat que els ciutadans han de pensar si volen a Casado, que segons ell ha de garantir el compliment de la llei i que aquells que l'han saltat compleixin la seva obligació, o bé a Sánchez, "que per interessos electorals no tenen cap tipus de complex ni cap tipus de mirament a articular un indult perquè aquells que van intentar separar Catalunya de la resta d'Espanya es vagin de rosetes ".