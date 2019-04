Abascal afirma que "faran pagar a les urnes" la "complicitat" del PNB amb ETA

Amb crits de 'president' i 'viva España', Santiago Abascal ha estat rebut a l'acte al Kursaal de Sant Sebastià, on han acudit unes 300 persones, en què el candidat a la presidència del Govern per Vox, ha carregat contra el PNB.









Abascal ha assegurat que s o partit s'encarregarà que el PNB "pagui a les urnes" la seva "complicitat" amb ETA. El líder de la formació d'ultradreta ha afirmat que mai oblidaran a les víctimes del terrorisme, ni la història més recent "sobre la qual volen fer fora un vel perquè no ens recordem".





"LA PÀTRIA ÉS L'HERÈNCIA DELS NOSTRES PARES I EL FUTUR DELS NOSTRES FILLS"





"Sou aquí per un sentiment rojigualdo pel qual mai aneu a renunciar", ha sostingut, per afegir que "la pàtria és l'herència dels nostres pares i el futur dels nostres fills", per això no utilitzaran "país o eufemismes semblants" per referir-s'hi. "Heu viscut com Espanya retrocedia", ha lamentat. A més, ha censurat que "a través del crim, l'extorsió i les actituds més mafioses s'han encarregat d'acabar amb qualsevol indici de llibertat durant anys a Guipúscoa", ha comentat.





També ha criticat el PNB "que sempre es posava de perfil" des de la "equidistància" amb ETA, amb qui estaven "els seus sentiments". "Una complicitat que encara no han pagat en les urnes" i que ha assegurat Vox farà "que la paguin".





Abascal ha assenyalat que els nacionalistes han descobert "que no els cal matar per acabar amb Espanya" i ha alertat que a Euskadi "la por roman". "Tot i que som moltíssims hauria moltíssima més gent aquí si no hagués por i la gent no baixés la veu", ha apuntat.





A això ha afegit "que en aquesta terra hi ha odi, no maten però odien, i l'odi és molt mal conseller". "Aquest odi que no ens caracteritza a nosaltres", ha apuntat. Abascal ha assenyalat que "alguns d'ells estan a la porta intentant atemorir als que venien" a aquest míting, en al·lusió a la manifestació organitzada contra Vox a la ciutat.