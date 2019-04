Rivera promet que si governa els autònoms tindran el mateix atur que la resta de treballadors

El líder de Ciutadans i candidat a la Presidència del Govern, Albert Rivera, ha presentat aquest dissabte a Sevilla un decàleg amb els principals compromisos que posarà en marxa si guanya a les eleccions generals del 28 abril i arriba a la Moncloa, on destaca que els autònoms "tinguin el mateix dret a atur que els treballadors per compte d'altri".





En la seva intervenció, Rivera ha assegurat que si arriba a la Moncloa el primer que farà serà trucar als altres líders polítics, "i dir-los que aquesta no és la legislatura de Cs, que és la legislatura de les reformes d'Espanya, que els necessitem i que ens hem de posar d'acord ".









Rivera té molt clar que un dels seus objectius principals serà acabar amb els privilegis dels nacionalistes, ja que "la igualtat de tots els espanyols no es negocia". Ha afirmat que Ciutadans no va indultar "mai" als colpistes, que acabarà amb l'adoctrinament a les escoles, que defensarà una llei electoral justa i rebutjarà el Cuponazo basc i apostarà per l'equiparació salarial de Forces i Cossos de Seguretat.





Així, el candidat de Cs ha assegurat que defensarà les mesures anunciades i les durà a terme perquè si arriba al Govern no serà per acomodar-se, com creu que ha fet Pedro Sánchez, sinó "per transformar aquesta societat i deixar un millor país per als nostres fills , aquesta és la diferència entre el PSOE i Cs ". "D'altres com Pablo Casado han tirat la tovallola, nosaltres lluitarem fins a l'últim vot", ha agregat.





C'S PROPOSA CANVIS EN L'EDUCACIÓ I EN LA SANITAT, ENTRE ALTRES ASPECTES





El líder de Cs vol convertir Espanya "al millor país del món per a les famílies", aportant ajudes de 1.200 euros a famílies amb dos fills i monoparentals; 2.400 euros anuals a famílies amb tres fills, igualant els permisos de paternitat i maternitat, o amb guarderies i llibres de text gratis. "Seré el president de tots els models de família per estar al seu costat", ha asseverat.





El compromís educatiu que ha plantejat Rivera passa per situar-la com "una prioritat" del seu Govern, apostant per la seva qualitat amb més innovació i el triple d'inversió per acabar amb el fracàs escolar, així com promovent un pacte nacional "per a una generació i no per a una legislatura ". També defensa una selectivitat única i assignatura de Constitució a tot Espanya.





En clau sanitària, Cs garanteix una targeta sanitària única a tot Espanya i que tots els espanyols tinguin els mateixos drets i serveis "visquin on visquin", així com acabar amb les llistes d'espera i treballar perquè "mai més una ajuda a la dependència arribi tard ".





El sisè compromís anunciat per Rivera comprèn una baixada d'impostos, a les famílies amb fills, baixar un 60% l'IRPF a les persones que viuen en zones rurals per combatre la despoblació i també, posant com a exemple Andalusia, eliminar l'impost de successions o Donacions.





En matèria d'autònoms, el líder de Cs ha apostat perquè aquest col·lectiu "tingui el mateix dret a l'atur que els treballadors per compte d'altri", i també per ampliar la tarifa plana d'autònoms a dos anys, que no avancin l'IVA per factures sense cobrar, ni paguin quota d'autònoms els dos anys següents a tenir fills.





També s'ha compromès Rivera a "eliminar els contractes escombraries" establint contractes fixos "des del primer dia" amb "un nou model laboral estable que posi fi a la precarietat" i altres mesures com premiar les empreses que contractin més i acomiadin menys, així com encaminades a acabar amb el frau. "Equipar l'acomiadament de temporals serà clau, això és el que no han fet ni PP ni Cs", ha lamentat.





Pel que fa a les pensions, el líder de Cs vol parlar "també de les de demà", a fi d ' "assegurar que els nostres majors reben el que s'han guanyat amb el treball de tota una vida". Per això vol recuperar el Pacte de Toledo "per acabar amb el mercadeig polític i garantir les pensions presents i futures", i compatiblizar treballar i cobrar el 100% de la pensió.





Finalment, ha explicat que Cs vol liderar l'Espanya del segle XXI, perquè tingui "més llibertat, més igualtat i més modernitat", i així aconseguir la igualtat real entre dones i homes, desenvolupar el Pacte d'Estat contra la Violència Masclista, protegir els drets de les persones LGTBI i defensar "una Europa més forta per fer front al nacionalisme, els extremismes i el canvi climàtic".





"Em comprometo a ser el president del Govern dels Pactes d'Estat", ha afegit després de lamentar que en els 40 anys de democràcia aquest país ha estat governat per "professionals de la política".