Sánchez presumeix de tenir "molt a prop" la victòria a les generals

El president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dissabte a Canàries que el seu partit té "molt a prop" guanyar unes eleccions generals "per primera vegada en 11 anys".





Sánchez ha admès que el PSOE podria guanyar amb una àmplia majoria que li permeti dependre "de les seves pròpies forces", parlant amb tots els partits, però governant en solitari.









L'actual president del Govern ha afirmat que, tal com l'acusen els partits de la dreta, no ha pactat en secret amb els partits independentistes a canvi que li donessin suport a la moció de censura.





De fet, tal com ha explicat, el rebuig dels independentistes al seu projecte de Pressupostos, demostra que el PSOE no va subscriure cap acord amb ells, com tampoc seria una prova que el PP pactés amb ells si en lloc d'aprovar la moció haguessin votat a favor de la permanència de Mariano Rajoy a la Moncloa.





"Tant l'independentisme com la dreta saben que la independència a Catalunya no es produirà. No només perquè la comunitat internacional després de la Declaració Unilateral d'Independència li va donar l'esquena, sinó perquè cada vegada que els catalans han votat a les urnes en unes eleccions autonòmiques, amb totes les garanties legals, "han dit que no es volen independitzar d'Espanya", ha remarcat.









CULPA A L'ULTRADRETA





Sánchez ha culpabilitzat a la "ultradreta" de Vox que a Espanya es comencin a qüestionar que semblaven inqüestionables, no només en matèria de pensions, sinó també pel que fa als drets dels homosexuals o la lluita contra la violència de gènere. Els socialistes, en canvi, volen un país on les dones se sentin "lliures, iguals i vives", ha clamat arrencant els aplaudiments del públic.





Ha censurat a PP i a Ciutadans per abraçar "sense cap tipus de rubor" els arguments de la "ultradreta" de Vox, en comptes de rebatre'ls, alhora que ha advertit que el partit de Santiago Abascal, que està despertant molta curiositat, no té res de nou a Espanya.





"Si Blas Piñar estava al principi de la democràcia, si existia Fuerza Nueva. La ultradreta sempre ha existit al nostre país, fora o dins del PP", ha assenyalat en to despectiu.

Sánchez ha lamentat que la irrupció de Vox estigui "radicalitzant" les posicions de PP i Ciutadans.





Per això, ha demanat al votant indecís que en aquests transcendentals comicis es decanti pel PSOE perquè és l'únic que proposa un "projecte com cal i moderat", que garanteix que Espanya seguirà avançant cap al futur i no retrocedeix al passat com plantegen, a Segons ell, les tres dretes.