JxCat ofereix estabilitat al Govern de Pedro Sánchez

Els candidats de JxCat a les eleccions generals, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, i el candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Joaquim Forn, han ofert estabilitat d'un Govern que dialogui i "no negui el referèndum" com una de les solucions per a Catalunya.









En un article a 'La Vanguardia' els dirigents independentistes han afirmat que si d'ells depèn, "no mirarem cap a un altre costat a l'hora de fer possible un govern estable, sempre que el candidat es comprometi a abordar el camí del diàleg i no negui el referèndum d'autodeterminació com una de les opcions de solució ".





INTERLOCUCIÓ "FORT" PER A RESOLDRE LA CRISI





Han apostat per una "interlocució forta per resoldre la crisi" encara que han advertit que no ofereixen un xec en blanc, i demanen flexibilitat en el diàleg.





També han sol·licitat el vot per JxCat el 28A per evitar que "els socialistes es vegin de nou atrets per buscar en el 155 falses respostes a la demanda democràtica del 80% de la població de Catalunya".





Han afegit que un bon resultat de l'independentisme "també evitarà la temptació del PSOE d'arribar a un pacte amb Cs, que només serviria per a enquistar més la qüestió catalana".