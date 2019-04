Tediós i avorrit partit, sense gols, entre Osca i Barcelona

El FC Barcelona va presentar, davant l'Osca, l'alineació més atípica -i probablement irrepetible- dels últims anys. Amb un 3-4-3 ple de jugadors poc habituals amb algun que altre debut com el de Riqui Puig o Wagué, els de Valverde van saltar a la gespa de l'Alcoraz davant un Osca que es jugava la vida i que tampoc va donar sensació d'això.









Des de casa el van veure Messi, Suárez, Piqué, Busquets, Rakitic i Sergi Roberto, que es van quedar fora de la convocatòria pensant en la tornada dels quarts de final de la Champions League contra el Manchester United.





Els blaugrana, en la primera meitat, van deixar una de les millors jugades de la trobada amb Riqui Puig com a protagonista. El del planter es va inventar una passada entre línies que Dembélé no va saber convertir, ja que el porter de l'Osca, Santamaría, va salvar als seus.





Ja en la segona meitat, Malcom va enganyar el porter d'Osca i va enviar la pilota al pal, perquè el rebuig, que va caure als peus de Aleñá, acabés en córner. Cap equip va proposar massa, malgrat que alguns dels menys habituals en l'elenc de Valverde van estar molt participatius, com Riqui Puig, Todibo o Malcom, tot el contrari que Boateng, que sembla que l'ostracisme l'ha deixat sense ritme de competició.





Finalment el partit va acabar com va començar, sense gols i sense futbol -o amb molt poc-. El Barça segueix més líder, a falta de saber el resultat de l'Atlètic de Madrid, i la sensació és que les rotacions a 'Can Barça' seran el plat principal el que resta de temporada.





L'OSCA ES COMPLICA LA VIDA





Amb aquest resultat, l'equip dirigit per Francisco es complica la seva permanència a Primera Divisió i seguirà una jornada més com a últim classificat, amb menys opcions a salvar-se, amb cinc punts per sota del descens i amb un partit més que els elencs que té per sobre .