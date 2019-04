Maragall assegura que una triple victòria d'ERC acostarà Catalunya a la independència

El candidat d'ERC a les eleccions municipals de Barcelona, Ernest Maragall, demana el vot per al seu partit a les generals com "empenta definitiva" perquè la seva llista guanyi també en els comicis locals a la capital catalana.









En el míting central de la campanya d'ERC a les generals, al campus de Ciutadella de la UPF, ha assenyalat que els barcelonins demanen la victòria dels republicans "amb una veu cada vegada més fort".









Maragall ha assegurat que una triple victòria d'ERC a generals, municipals i europees acostarà Catalunya a la independència i es resumirà així: serà el triomf de "la república amb capital Barcelona sobre la monarquia amb capital Madrid".





"Aquest escenari -la triple victòria- serà determinant per obrir un nou horitzó per a tot el país", ha resumit Maragall, que ha dit que la victòria de l'independentisme també servirà per a millores socials en habitatge, en condicions laborals, en transports públic i en educació, entre altres qüestions.





Les enquestes que posseeix el partit dóna com a vencedors als republicans i confirma el retrocés dels Comuns.