Casado promet un Ministeri de Família

El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha promès que, si guanya les eleccions generals, crearà un Ministeri de Família amb l'objectiu d'afrontar l'hivern demogràfic, la despoblació i el risc de sostenibilitat dels serveis socials .









El míting, celebrat a Santiago de Compostel·la, ha estat acompanyat per unes mil persones. En ell, Casado ha afirmat que la família és "el més important d'una societat" i pretén ajudar que els joves puguin emancipar-se i tenir una família, i que les dones que "lliurement" vulguin ser mares tinguin el suport de les institucions.





El candidat popular ha defensat ajudes en "habitatge", ajudes "fiscals" i "ajudes a la conciliació", que és "molt important". "Nosaltres anem a tirar endavant la regulació del teletreball per acabar amb aquest presencialisme en els llocs de treball", ha ressaltat.









EDUCACIÓ DE 0 A 3 ANYS "PROGRESSIVAMENT" GRATUÏTA





Casado ha assenyalat que el PP advocarà també per que les empreses "siguin responsables" en la conciliació "fomentant fiscalment" les que apostin per permetre que pares i mares puguin conciliar. També s'ha compromès a impulsar l'educació infantil de 0 a 3 anys "perquè progressivament sigui gratuïta i estigui finançada pel sistema públic".





En el seu discurs, Casado ha demanat el vot per al PP perquè Sánchez és "una amenaça per a Espanya" i un "perill públic", ja que en el Govern "no només manen independentistes i us proetarres de Bildu" sinó també els "comunistes d'Podem ".