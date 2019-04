Per què l'independentisme guanya força a Twitter?

L'independentisme i les consignes sobiranistes tenen una alta repercussió a Twitter, més que en altres xarxes socials, i més que en els mitjans de difusió tradicionals.









Segons experts, els missatges dels polítics del procés i les seves activitats es segueixen més a cop de tuits, el que arriba a crear un món paral·lel, entre la realitat palpable i els missatges curts de ràpida lectura acompanyat de foto o vídeo aprofitant les noves tecnologies.





Així les declaracions o actes de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, o l'exconseller de Salut, Toni Comín, des de Brussel·les, tenen més repercussió via Twitter que d'una altra manera. Ells s'esforcen a donar una imatge d'Espanya feixista i ho fan a través de videoconferències.





Els experts en xarxes socials destaquen que al voltant d'aquest model ha molts 'bots', és a dir, que hi ha un programa informàtic que fa tasques repetitives a Internet com si fos una persona.





Així, es retuitegen un cop i un altre els missatges dels polítics des de Bèlgica. En teoria, l'independentisme està en auge en les xarxes; a la pràctica pot ser que això sigui així pels ordinadors que repeteixen els missatges.





Els 'bots' semblen persones reals, amb noms com XavierANDREUMAS o Joanagabarrof, que utilitzen 'hastags' relacionats amb el judici del procés que se celebra al Tribunal Suprem, o amb la polèmica dels llaços grocs, per exemple. Els continguts es repeteixen per WhatsApp i Telegram i això dóna una sensació d'un suport massiu al procés.