ERC proposa una llei per retirar les causes judicials a l'independentisme

El número dos d'ERC a les eleccions generals, Gabriel Rufián, ha anunciat aquest dilluns que el seu partit presentarà a la propera legislatura una llei perquè es retirin totes les causes judicials contra l'independentisme, entre elles les que pesen contra els líders que estan sent jutjats al Suprem.









"Una iniciativa legislativa al Congrés per aixecar tota la càrrega judicial que té sobre l'independentisme", ha exposat el republicà, que s'ha mostrat convençut que aquesta idea trobarà suports més enllà de l'espai ideològic independentista.





Rufián ha assegurat que se li acosten pel carrer persones no independentistes que lamenten la situació dels presos sobiranistes: "Hi ha moltíssima gent que durant els últims mesos se'ns ha acostat i ens ha dit: 'No sóc independentista i no us votaré mai, però em fa molta ràbia el que passa al Suprem'".





Així, considera que aquesta llei podria aglutinar totes aquelles formacions que volen treure el conflicte polític de Catalunya dels tribunals i situar-lo en un terreny de diàleg en el que s'explorin solucions que passin exclusivament per la política.





Rufián ha precisat que la llei no seria d'aplicació només als dirigents jutjats al Suprem sinó també, per exemple, a tots els alcaldes catalans que estan sent investigats per la seva presumpta col·laboració amb la celebració de l'1-O.





"La presentarem per intentar tornar el conflicte polític a la política. El PSOE parla tot el dia de diàleg i nosaltres també, però no es pot parlar amb presos polítics sobre de la taula. No es pot", ha resumit l'actual portaveu adjunt de ERC al Congrés en una roda de premsa a Efe.





Una de les qüestions que recollirà la llei és que "l'autodeterminació no és cap tipus delicte", i ha instat el PSOE a que faci propostes específiques per desencallar la situació de Catalunya, que ha definit com anòmala.