L'abandonament d'animals és un 27% superior per Setmana Santa que la resta de l'any

Els espanyols abandonen un 27 per cent més animals durant les dates de Setmana Santa que la resta de l'any, dels quals el 66 per cent són gossos de més d'un any, segons dades de diverses associacions protectores d'animals recollits en un estudi de Tiendaanimal.









No obstant això, les xifres apunten que a poc a poc es va reduint el nombre d'abandonaments, ja que en l'últim any un 18 per cent s'ha reduït la taxa d'abandonament per Setmana Santa, enfront del 45 per cent de l'any anterior.





Les associacions protectores atribueixen aquest increment en l'abandonament durant Setmana Santa al fet que es tracta de les primeres vacances després de les de Nadal, una època en què es regalen moltes mascotes; amb la fi de la temporada de caça i amb l'època de cria de les gates.





Segons l'informe de Tiendanimal els abandonaments en aquestes dates en la seva majoria són gossos sense raça de més d'un any i ventrades de cadells. Les dades de l'estudi s'han recollit d'associacions protectores amb les quals col·labora l'empresa, que destaca que hi ha "molta" feina a fer en conscienciació sobre tinença responsable i lluita contra l'abandonament i maltractament animal.





L'abandonament suposa més animals en carrers i carreteres que acaben morts, en gosseres o en protectores d'animals.





Segons les seves dades, les espècies abandonades en proporció són un 60 per gossos gossos, un 26,6 per cent gats i un 13,4 per cent la resta d'animals domèstics.





Les associacions adverteixen que la manca de recursos per afrontar aquesta situació pot portar a una saturació total de les instal·lacions, i per això, l'estrès dels gossos i altres mascotes pot augmentar.