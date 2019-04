És Podium Viladecans el responsable de les constants inundacions del barri?

El tan celebrat centre esportiu Podium de Viladecans va néixer amb mal peu gairebé des del principi. I això que la inversió que es va fer no va ser menor: el centre construït per l'empresa de Florentino Pérez va costar 26 milions .









Si en els seus primers dies, ja fa un any, diverses organitzacions esportives protestaven perquè no podien entrenar ia l'estiu de 2018 l'espai de la piscina municipal es va quedar petit deixant usuaris fora, ara se li afegeix un nou inconvenient.





Veïns de la zona s'han queixat de l'afectació que provoca a la zona. ¿Aglomeracions de gent que van? ¿Molts cotxes? No, sembla que les instal·lacions per fer arribar i expulsar l'aigua, malgrat el que van costar, no han quedat del tot ben fetes.





El camí de Sant Ramon, per on desenes de persones passegen cada dia, sofreix pèrdues d'aigua constants a tocar de la impopulars instal·lacions i d'edificis d'habitatges i el pitjor és que aquestes aigües no són netes. Els veïns asseguren que l'olor que desprenen és molt desagradable i s'estanquen en diversos carrers, el que fa que proliferin els mosquits.





Aquestes molèsties, asseguren, que els ha traslladat a l'ajuntament, però no han ofert resposta.





Vilapress s'ha posat en contacte amb el consistori i assegura que és cert que han tingut queixes però que es va trobar una explicació. L'Administració nega que aquestes aigües procedents exclusivament del poliesportiu, perquè no són netes, sinó que es tracta més aviat d'un problema de recollida d'aigües fluvials. Encara acaben admetent que se li va donar els permisos a Podium per abocar en el torrrente que passa per la zona les aigües de la pluja, del circuit de ventilació i de "les plaques solars". Però insisteixen que és una quantitat mínima, perquè la canalització de l'aigua de les piscines va per una altra banda.





La veritat és que, com bé admet l'ajuntament, el camí de Sant Ramon coincideix amb el pas d'un torrent natura, que en alguna ocasió causava problemes, i ara se li afegeixen les aigües del poliesportiu. Tot això fa més que probable que aquestes "pèrdues" del torrent es repeteixin amb més freqüència. I el mateix consistori és conscient que "de tant en tant" quan el torrent va més ple es produeixen pèrdues d'aigua, tolls i estancaments d'aigua. Però asseguren voler intervenir-hi.





El govern local es defensa afirmant que els torrents són responsabilitat de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), però per "problemes econòmics" d'aquesta, ha estat l'ajuntament qui està començant a prendre mesures. ¿Quins? Aquí les opcions són variades, però cap s'ha posat en marxa encara. D'una banda, s'afirma que parteix del Pla de Llevant ho ha de solucionar, clar que també diuen que el consistori ha estat elaborant un seguit d'accions per "tapar els forats" per on es filtra l'aigua del torrent. És clar, que diuen, que la licitació està prevista que surti a concurs prop de l'estiu ... Per tant, és possible que els problemes puguin seguir produint-se i més si segueix plovent.





La veritat és que aquests problemes es van succeint cada vegada amb més freqüència des que es posessin en marxa les instal·lacions de Podium. ¿Coincidència? Per a l'ajuntament, si, ja que descarten que pugui ser un problema de l'aigua que pugui abocar el centre esportiu en el torrent, que, insisteixen, no són moltes. Però tant si es tracta d'un problema de recollida d'aigües fluvials com si és culpa del poliesportiu, aquestes molèsties existeixen. I es repeteixen constantment i, ara que arriba el bon temps, aquestes aigües brutes són fruit d'olors més fortes i, com recorda tant Generalitat i Govern, les aigües estancades, són brou de cultiu dels mosquits tigre, entre d'altres insectes.