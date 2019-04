El reglament de la guàrdia urbana incompleix la convenció internacional sobre drets de persones discapacitades

Manuel A.P.: exguàrdia urbà, 53 anys i obligat a prejubilar forçosament de la Guàrdia Urbana per una incapacitat que, però, no li impedia continuar exercint una labor en el cos. Aquesta és una situació que, tal com denunciar un exurbà recentment , es dóna tristament amb més freqüència del que hauria.





Ara, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obliga el cos policial a readmetre Manuel perquè desenvolupi activitats secundàries, ja que no està totalment incapacitat per seguir treballant en el cos, encara que fos de les tasques policials de carrer.





Aquesta fallada del TSJC podria obrir la porta a que altres agents o exagents portin el seu cas davant els tribunals per veure defensats els seus drets laborals.









UN REGLAMENT QUE CONTRAVÉ LA LEGALITAT INTERNACIONAL





El cas de Manuel ha estat posat en coneixement pel sindicat CSIF, que ha denunciat com la Guàrdia Urbana de Barcelona discrimina els agents que pateixen una discapacitat i els acomiada obligant-los a jubilar-se anticipadament amb la minva retributiva del 45%.





Així mateix, el sindicat ha explicat que el problema es troba en el propi reglament de la Guàrdia Urbana, que és contrari a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, tal com ha comunicat Cocarmi (Comitè Català de Representants de Persones amb discapacitat).





En concret, el reglament estableix una discriminació en la discapacitat sobrevinguda dels efectius que els impedeix passar a segona activitat, cosa que sí poden fer agents amb grau de discapacitat parcial.





Vicente Flors, agent expulsat amb 31 anys per una discapacitat sobrevinguda, va recórrer a les Nacions Unides i la seva obstinació va obtenir un dictamen de 2 d'abril que considera que va ser discriminat per la seva situació de discapacitat quan va ser expulsat i no va poder accedir a una segona activitat en aplicar-se-li aquest reglament.





Des CSIF declaren que tant la sentència com el dictamen són "pioners" i emplacen a l'Ajuntament a rectificar el reglament i adaptar-lo en la línia que ja tenen Mossos, Bombers i altres policies locals.