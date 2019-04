Cs aplicaria "de manera immediata" el 155 a Catalunya

El partit d'Albert Rivera anuncia en el seu programa electoral, que ha fet públic avui, que si governa aplicaria "de manera immediata" l'article 155 a Catalunya, alhora que actualitzarà els delictes de rebel·lió i sedició i reforçarà la Llei de Seguretat Nacional per obligar els Mossos a defensar la Constitució.









"Aplicarem l'article 155 fins a assegurar el restabliment de la Constitució a Catalunya per garantir la convivència entre tots els catalans, així com el respecte a les lleis i les sentències judicials", afirma la formació taronja en el seu "compromís amb els espanyols", que és com ha trucat al programa electoral.





Ciutadans dedica una part del seu programa a "L'Espanya de ciutadans lliures i iguals", en què deixa clar que no poden tolerar per més temps que "Torra i els separatistes utilitzin les institucions públiques per sembrar l'odi i l'enfrontament entre els catalans".





Per això, es comprometen a aplicar "l'article 155 de manera immediata" per garantir la convivència a Catalunya, la neutralitat dels espais públics i l'acatament de la Constitució per part de la Generalitat.





A més, es comprometen a millorar els instruments per a "protegir els espanyols dels cops d'Estat en el segle XXI", com el que afirmen que van donar els separatistes catalans a la tardor de 2017, amb la finalitat de liquidar la Constitució i vulnerar els drets fonamentals de milions de catalans.