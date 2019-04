La situació dels militars està present al programa electoral que tots els partits han presentat per als comicis del proper dia 28, encara que cadascun centra en un aspecte diferent les seves propostes: mentre que PSOE i PP posen el focus en la necessitat de millorar les retribucions en les Forces Armades; Podem i Ciutadans aposten per acabar amb la sortida als 45 anys dels militars temporals de tropa i marineria.









Durant l'última legislatura, el debat sobre les condicions laborals dels militars ha estat molt present al Congrés, sent objecte de debat durant més d'un any i mig en una subcomissió creada 'ad hoc' al Parlament. D'ella va sortir un dictamen que demanava al Ministeri de Defensa una bateria de mesures per millorar la seva situació i facilitar la reincorporació a la vida laboral civil dels efectius que han d'abandonar la carrera militar per complir els 45 anys.





Aquest debat ha tornat a sortir a la llum davant les pròximes eleccions generals i tots els partits inclouen algun punt en el seu programa dedicat a les Forces Armades.





Pel que fa als militars temporals de tropa i marineria, tant Podem com Ciutadans es comprometen a acabar amb la seva sortida forçosa als 45 anys. Per fer-ho possible, tots dos proposen fer una única llei de la carrera militar que integri totes les escales.





Però el partit liderat per Albert Rivera va un pas més enllà i promet més reincorporar a tots els militars que han tingut ja d'abandonar les Forces Armades per la seva edat. Segons dades del Ministeri de Defensa, el 2018 eren ja 1.125 soldats els que havien deixat la carrera militar per incorporar-se a la vida civil, una xifra que anirà augmentant progressivament fins a superar els 4.000 en 2027 i sumar més de 50.000 fins a 2036.





Ciutadans també proposa que els mèrits dels militars es tinguin en compte per a la seva incorporació a les forces de seguretat, "facilitar" la mobilitat geogràfica dels militars, garantir el seu "dret" a la conciliació i una millora "operativa" de les Forces Armades amb suport a la indústria de defensa.





Per la seva banda, Podem presenta una bateria de mesures entre les que, al costat de la paralització de la sortida als 45 anys, inclou una "dignificació" de les retribucions dels membres de les Forces Armades o equiparar els seus drets civils als de la resta de la ciutadania, incloent el dret a manifestació, sindicació i afiliació a partits polítics.





Els salaris dels militars també formen part dels programes de PSOE i PP, que es comprometen a la seva millora si guanyen les eleccions. "Avançarem en el compliment dels acords adquirits en matèria d'equiparació salarial de les Forces i Cossos de Seguretat. També millorarem les retribucions del personal militar perquè deixin de cobrar menys que altres sectors de l'Administració Pública", anuncien els socialistes en el seu programa electoral.





LES PROPOSTES DEL PP





Per la seva banda, el PP es compromet a incrementar "de manera sostenible" les retribucions en funció de les conclusions de l'estudi per a l'equiparació salarial dels membres de les Forces Armades.





A més, promet millorar la formació, equivalència de titulació, adequació de plans d'estudi, oportunitats i condicions de tornada dels militars a la vida civil. I afirma que potenciarà l'aprofitament de les capacitats militars en el sector públic i privat, "amb especial èmfasi en els pertanyents a l'escala de tropa i marineria".





Seguint amb el capítol de Forces Armades, els 'populars' inclouen mesures per facilitar la incorporació de les dones a la carrera militar, millorar la reserva (amb la creació del 'ciberreservista'), un pla de reforma i millora de Aquarteraments i reforçar la cultura de defensa.





VOX ES CENTRA EN LES OPOSICIONS





Vox no ha presentat un programa electoral per a aquestes eleccions, però concorre a elles amb el seu document de '100 mesures' que va llançar fa ja sis mesos a Vistalegre amb les idees principals sobre les quals gira la seva proposta.





En aquest document, el partit de Santiago Abascal no aborda directament la situació dels soldats temporals però es compromet a que els espanyols que compleixin 20 anys en l'Exèrcit tinguin prioritat en les oposicions a cossos de policia, municipals, forestals o funcionaris penitenciaris.