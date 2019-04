Desenes d'amics, familiars i autoritats han acomiadat aquest dimarts a l'activista catalana i supervivent dels camps de concentració nazi Neus Català, a la qual el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha referit com una "militant de la solidaritat".









En una cerimònia a les 12 hores a Móra la Nova (Tarragona), s'ha celebrat el funeral d'Català, al qual han acudit, a més de Torra, el president del Parlament, Roger Torrent; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; els consellers Ester Capella, Josep Bargalló, Mariàngela Vilallonga, Alfred Bosch i Alba Vergés; el candidat d'ERC a les municipals barcelonines Ernest Maragall, i el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté.





També han acudit el polític Joan Josep Nuet, amic personal de la família, i el candidat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, que ha qualificat a Català de "símbol de la llibertat, el feminisme i l'antifeixisme".





MARINA ROSSELL entona L'EMIGRANT





El funeral ha servit per destacar el coratge i la lluita de Neus Català, morta dissabte als 103 anys d'edat, ha destacat la seva biògrafa, la historiadora Elisenda Berenguer, també present a l'cerimònia emotiva en què Marina Rossell ha cantat 'L' emigrant'.





"Quan em vegeu morir, porteu als Guiamets", va dir als seus fills l'última supervivent catalana al camp de concentració de Ravensbrück.





El fèretre de Català ha lluït amb la bandera republicana espanyola i nombroses corones de flors per donar l'últim adéu a Català, que ha culminat després en un comiat íntim per als seus familiars i cercles pròxims propera.





PARAULES DE TORRA





Durant la cerimònia, el president Torra ha subratllat: "L'exemple de Neus Català ens dóna força i dignitat per a les nostres lluites de cada dia i pel gran combat per un món lliure i just".





S'ha compromès a preservar la memòria de Català, i ha assegurat que el seu exemple es convertirà també en un motor que donarà força i seguirà explicant "què vol dir ser una militant de la solidaritat, una militant de l'antifeixisme i una militant de la llibertat" .





"En ple segle XXI, les negres núvols de la intolerància i l'odi sobrevolen Europa", ha destacat Torrent al funeral, en què ha lamentat que la foscor del feixisme torna a ser amenaça.





"Correm el risc de perdre tot allò que crèiem haver conquerit per sempre", ha subratllat el president de la Cambra catalana en el funeral, en què també ha parlat la seva filla Margarida.





Després del funeral, l'alcaldessa Ada Colau s'ha mostrat "total compromís" amb el llegat de Neus Català, i ha cridat a fer el possible per foragitar el feixisme a tot arreu.





"Transcendia BANDERES"





"Si Llatinoamèrica tenia a Rigoberta Menchú, Catalunya tenia a Neus Català, jo crec que transcendia sigles, transcendia cognoms, transcendia llengües, transcendia banderes", ha subratllat Rufián en una atenció als mitjans.





Nuet ha destacat: "Ens hem d'unir per lluitar contra el feixisme, perquè el feixisme no pugui passar; fem-ho per Neus, pel seu llegat i per la seva història".