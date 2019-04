El president del Centre Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), Adolfo Fernández, ha assegurat aquest dimarts que a la presó madrilenya de Soto del Real ha un mòdul exclusiu per a interns 'VIP', en què hi ha els dirigents independentistes i els condemnats per les targetes 'black', que crea "malestar" entre la resta de reclusos.









Així ho ha expressat en una roda de premsa a la seu de CSIF, en què ha explicat que, des Institucions Penitenciàries "es tracta igual a tots els interns", si bé en referència a la tramitació de cartes no es produeix de la mateixa manera que amb un intern comú.





"Entre la població reclusa ha el malestar que hi hagi interns de primera i de segona divisió. El tracte ha de ser d'igual forma per als interns comuns que els delinqüents de coll blanc", ha subratllat el president de CSIF.





TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES





D'altra banda, CSIF ha defensat que Institucions Penitenciàries "no es pot transferir a les comunitats autonòmiques", com ve reclamant el Govern basc i ja ocorre en el cas de la Generalitat, i ha reivindicat la figura de l'Estat d'aquesta administració.





En aquest sentit, el seu president ha assegurat que Institucions Penitenciàries "ha de tenir una coordinació molt important" amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.