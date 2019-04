El Govern espanyol ha proposat el finançament de 99 nous projectes per a la recuperació i posada en valor de monuments de Patrimoni Històric a tot Espanya, amb un total de 51 milions d'euros, a càrrec del programa del '1,5% Cultural', la execució està pendent de la seva aprovació definitiva.





Es tracta d'una proposta de la Comissió Mixta del 1,5% Cultural, presidida pel secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, Pedro Saura, i composta per representants del Ministeri de Foment i del Ministeri de Cultura i Esport, al ministre de Foment per al finançament de 99 noves actuacions com a conseqüència de la Convocatòria publicada al juny de 2018.





No obstant això, la inversió total prevista --incloent entitats i administracions participants-- ascendeix a 78,3 milions d'euros. Segons Foment, la resolució provisional que signi el ministre de Foment, permetrà continuar amb el procediment fins a l'adopció de la resolució definitiva, condicionada aquesta a l'aprovació dels projectes i a les aportacions financeres compromeses.





El programa de '1,5% Cultural' és una eina de l'Estat per garantir la conservació i promoure l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles d'Espanya i dels béns que l'integren, segons informa el Departament de Foment.





Així, la Llei de Patrimoni Històric va establir el percentatge mínim de l'1% a aplicar sobre el pressupost de les obres públiques que s'executen per l'Administració de l'Estat, una obligació que el Ministeri de Foment va ampliar el 2014 a l'1,5% del pressupost de les obres que licita.





En aquest programa s'inclouen actuacions orientades a la conservació i protecció de béns immobles i conjunts d'arquitectura religiosa, de manera que a càrrec del '1,5% Cultural', s'han dut a terme actuacions en catedrals, abadies, monestirs i convents que compten amb la categoria de Bé d'Interès Cultural.





Entre les intervencions destaquen, entre altres, la restauració de l'ala sud del claustre de l'exconvent de Santo Domingo a Xàtiva (València); la restauració del convent de Santa Anna a Alcover (Tarragona, Catalunya); o la restauració de l'àrea del claustre menor del monestir cistercenc de San Bernardo de Alcalá de Henares (Comunitat de Madrid).