Un grup de ciutadans van utilitzar les urnes a manera d'arma contra els policies nacionals que les havien confiscat quan se les van arrabassar al mig del forcejament en un institut de Tarragona durant el referèndum l'1 d'octubre de 2017, segons han relatat quatre agents que van resultar lesionats en aquesta actuació.









Els quatre testimonis, el cap d'un operatiu de policia judicial i tres subordinats, han narrat al tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya l'episodi de violència i fustigació que van viure a l'Institut Torreforta, sobretot quan els votants els van veure sortir carregats amb les urnes.





En arribar, han indicat a preguntes del fiscal Jaime Moreno, que gairebé un centenar de persones van intentar impedir-los el pas asseient a terra perquè els agents no ho tinguessin fàcil a l'hora de poder arribar a les urnes. Aquí "va començar l'agressivitat, l'hostilitat" dels votants, que "subjectaven les cames" als policies perquè no poguessin passar i els clavaven "pessics".





Quan van aconseguir arribar fins a les urnes, l'equip de policia judicial va confiscar tres d'elles i en el transcurs cap a la sortida es va formar "un petit tumult" i els votants van aconseguir arrabassar en uns pocs segons, provocant-a més ferides de diversa consideració.





AL TERRA LI VAN DONAR PUNTADES DE PEU





El cap de l'equip ho ha resumit així: "A un dels companys que va recuperar una urna li van donar un cop de puny, va caure a terra i aquí li van donar puntades. A un altre al qual jo li havia ordenat que gravés amb el seu mòbil li van donar un cop amb la mà i el telèfon li va caure a terra i quan es va ajupir per recollir-li van donar un altre cop de puny. a un altre li van donar un cop al cap amb l'urna que havien recuperat. i a un altre li van trencar els pantalons quan intentava sortir, el van copejar i també li van treure la sabatilla".





Després, un a un, els policies ferits han relatat les seves experiències, corroborant un a un els detalls aportats abans pel que era el seu cap l'1-O. El que va ser agredit amb l'urna al cap ha detallat que el cop li va provocar "un bony", però no va requerir baixa mèdica. El que va caure a terra després de rebre un cop de puny s'ha mostrat afligit pel fet d'haver "perdut" l'urna que havia aconseguit confiscar.





ELS MOSSOS NO VAN AJUDAR





I mentre tot això passava, els policies han afirmat que la parella de Mossos d'Esquadra que van veure just davant de l'institut ni van parlar amb ells ni els van oferir la seva col·laboració per ajudar-los a complir l'ordre judicial de tancar escoles i confiscar el material usat per al referèndum.





Quan ha tocat el torn a les defenses, l'advocada de Jordi Cuixart, Marina Roig, ha volgut saber si enmig d'aquesta situació els votants cridaven "democràcia". "Sí, cridaven democràcia, i també 'fills de puta', 'només sabeu fer això', 'feixistes', 'no teniu vergonya' ...", ha replicat el cap de l'equip de policia judicial.





HOSTILITAT GENERALITZADA





Al llarg de la sessió d'aquest dimarts han comparegut altres agents de la Policia que van intervenir en l'1-O complint diferents funcions: com a policia judicial per confiscar del material del referèndum il·legal, però també agents d'informació i membres d'antiavalots (UIP) en diferents centres de Barcelona i Tarragona. Tots han coincidit a descriure la resistència que van trobar a les portes dels centres i l'actitud passiva dels mossos que es podien veure a l'hotel.





Així, un agent de UIP que va acudir en aquesta jornada a l'Escola Pia de Barcelona ha narrat davant la sala l'"agressivitat" dels ciutadans que es trobaven al lloc, especialment quan cobrien la sortida de la comissió judicial, moment en el qual els van tirar tanques i llambordes que ell va percebre com estaven "preparats" per endavant per ser usats contra els agents.





A preguntes de l'advocat Andreu Van den Eynde, que defensa l'exvicepresident Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva, i que s'ha interessat per si va ser necessari l'ús de defenses en aquest centre, l'agent ha relatat que les van treure perquè a un dels seus companys li van tirar a sobre una motocicleta.





Un altre agent, un inspector de policia que va intervenir en diversos centres de Tarragona, ha relatat que va resultar lesionat a les costelles en intentar evitar que la gent que es concentrava a les portes del Centre Cívic Campclar tanqués la porta, que era metàl·lica. "A la sortida ens van caure ampolles d'aigua, pedres, encenedors, escopinades ...", ha recordat davant l'interrogatori del fiscal.





Aquest mateix policia va intervenir en un altre centre de votació Tarragona, ubicat a la seu provincial de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, on després d'aconseguir accedir a l'interior el que es van trobar va ser "una urna i una flor".





'NO' A LES PREGUNTES DE VOX





L'advocat Javier Ortega Smith, que representa l'acció popular exercida per Vox, ha preguntat a tots els testimonis la mateixa qüestió, si els ciutadans que oferien resistència estaven encaputxats, obtenint en totes les ocasions una resposta negativa. També han constat 'no' a si hi havia algú organitzant als manifestants.





En aquesta sessió ha tornat a sortir a col·lació, en el testimoni d'un altre dels policies, la presència de l'exconsellera instal·lada a Escòcia Clara Ponsatí, qui es va concentrar al costat d'altres ciutadans l'1 d'octubre davant de les portes de la Conselleria d'Educació. Aquest testimoni ha coincidit amb companys que en dies anteriors van relatar que Ponsatí cridava que no se n'aniria d'allà perquè aquesta era la seva "casa".





Sobre una altra intervenció en el col·legi Projecte, dos agents han relatat que entre les persones que s'aferraven unes a les altres a les portes del centre hi havia un noi jove amb síndrome de Down, a qui van retirar de manera "acurada", mentre que al col·legi Dolors Montserdà un dels policies que va intervenir ha apuntat, tot i que sense dir el seu nom, la presència al lloc de l'advocat Van den Eynde, qui va sol·licitar llegir la interlocutòria que autoritzava la intervenció.





En aquest últim centre l'agent que va intervenir material del referèndum ha apuntat que va trobar una de les urnes en una cambra frigorífica. Un altre testimoni que ha intervingut immediatament després, i que realitzava tasques d'informació al voltant del col·legi Augusta, ha relatat com en un moment donat va arribar al centre un vehicle del que es va baixar una parella portant urnes, mentre que unes altres van ser carregades a l'interior de un altre vehicle que va arribar poc després, tot això sense que una patrulla de Mossos que es trobava a la cantonada fes res al respecte.