Un comandant de la Guàrdia Civil situa Trapero com a peça "imprescindible" del procés

El comandant de la Guàrdia Civil a càrrec de la investigació del procés a Catalunya considera l'excap dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero com un element "imprescindible" en l'estratègia independentista, i que així ho demostra la informació puntual que transmetia als exdirigents de la Generalitat sobre les instruccions judicials que es donaven per tractar d'impedir el referèndum.









El secretari dels atestats de la policia judicial ha explicat al tribunal que jutja el procés que Trapero anava enviant les instruccions que va emetre la Fiscalia Superior de Catalunya al llarg del mes de setembre de 2017 tant l'exconseller d'Interior Joaquim Forn -per a qui es demanen 16 anys de presó- com l'exsecretari general d'Interior César Puig i l'excap polític dels Mossos Pere Soler.





A preguntes del fiscal Fidel Cadena, el comandant ha indicat que als investigadors els "va resultar estrany" que fes això, com queixar-se també a Forn del nomenament del coordinador del dispositiu policial per a l'1-O, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos, una disconformitat que també va expressar en una nota interna als Mossos a la qual subratllava la seva incomoditat per estar "tutelat" pel Ministeri de l'Interior.





El nomenament de Pérez de los Cobos es va concretar en la instrucció 4 de la Fiscalia Superior, cosa que també va generar les crítiques de l'exconseller Forn, que en un correu electrònic manifestat que "no admetia tuteles de l'Estat espanyol", tal com ha explicat el comandant, que ha declarat com a testimoni en el judici.





Per a l'investigador, una altra prova que Trapero formava part de l'estratègia independentista és que el 2 d'octubre va enviar una altra comunicació als seus agents felicitant per la seva "feina excel·lent", alhora que el justificava en què des de la coordinació que exercia Pérez de los Cobos se'ls podia dir als Mossos què fer, però no "com" fer-ho.





I en una reunió de la policia autonòmica el 13 d'octubre, el més gran dels Mossos va advertir que havien de "anar amb compte perquè la Fiscalia i la Guàrdia Civil, amb deu fotografies d'una mala actuació l'1 d'octubre, fan un delicte de sedició ", tal com es recull en un correu electrònic amb l'acta d'aquesta trobada.





Després aportar totes aquestes dades, l'advocada de Forn, Judith Gené, ha preguntat al testimoni si Forn va contestar a algun dels correus de Trapero sobre l'actuació que havien de tenir els Mossos l'1-O, al que ha respost que la Guàrdia Civil no va detectar cap resposta en aquest sentit. Tampoc va contestar donant ordres perquè no s'aportaran "recursos extraordinaris" al dispositiu de aquest dia.





Pel que fa a l'actuació pròpiament dita de la jornada de votació, l'investigador ha explicat que la Guàrdia Civil va analitzar les comunicacions internes de vuit regions policials del cos autonòmic i van detectar en elles "seguiments" a agents de l'Institut Armat i de la Policia Nacional o "avisos" als votants davant l'arribada d'antiavalots.





Fins i tot van detectar comunicacions que alertaven de la presència de "20 furgonetes de la Guàrdia Civil" en direcció al col·legi on anava a votar "Platí", el nom en clau que utilitzaven els Mossos per referir-se al llavors president català Carles Puigdemont.





"En alguna trucada se sent dir que s'està fent un paperot, però sí que hi ha trucades a les sales de coordinació en què es diu que les urnes i paperetes s'han lliurat pels responsables dels col·legis un cop acabada la votació", ha relatat el comandant.