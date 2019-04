El PSC fa servir el tercer grau a Oriol Pujol per criticar ERC

L'alcalde de Sant Joan Despí (Barcelona), Antoni Poveda (PSC), ha criticat aquest dimarts a ERC perquè, amb el seu suport al Govern, ha atorgat el tercer grau a l'exsecretari general de CDC i president de CiU al Parlament, Oriol Pujol, després de passar dos mesos a la presó pel cas ITV.





Ho ha dit durant un míting a la seva ciutat juntament amb la ministra de Política Territorial i candidata del PSC per Barcelona a les eleccions generals, Meritxell Batet, el número cinc de la llista José Zaragoza, la secretària de formació del PSC, Sonia Guerra, i el secretari d'estudis anàlisi política del PSC a Sant Joan Despí, Marc Cabanyes





El primer edil ha criticat el Govern perquè considera que no s'està preocupant per la seva ciutat i als independentistes perquè "posen pals a les rodes, es barallen entre ells, amb símbols i bloquejant".





"ERC té poc d'esquerra perquè és responsable amb el PDeCAT de les retallades a Catalunya. Mireu a Rufián, callat perquè gràcies als seus vots el Govern ha donat el tercer grau a Oriol Pujol que ens ha robat a tots els catalans", ha afegit.





Durant la seva intervenció, Cabanyes ha afirmat que l'Executiu de Torra governa per a ells i per als seus fills: "No ens consideren els seus iguals", ha tancat.