Multa a TVE per incomplir el temps màxim en els seus espais d'autopromoció

Revés per a la cadena pública. L'Audiència Nacional ha desestimat un recurs presentat per RTVE després de la multa que el passat 2016 li va imposar per excedir-se en el temps dedicat a promocionar els seus programes estrella, com 'MasterChef' o 'Cuéntame'.









Segons informa 'El Confidencial', el tribunal confirma la multa de 203.508 euros que el regulador va endossar a la pública per sobrepassar el temps que està permès per llei per als espais d'autopromoció. Segons consta en l'expedient de la CNMC, algunes de les autopromocions analitzades afecten a programes com 'MasterChef', 'Cuéntame cómo pasó', 'En la tuya o en la mía' o 'José Mota presenta', entre d'altres.





Segons la legislació vigent, el lapse que les cadenes poden dedicar a promocionar els seus xous no pot superar els cinc minuts per hora, cosa que TVE no ha complert.





NO ÉS LA PRIMERA VEGADA





Després de la reforma de 2010 que va eliminar els continguts publicitaris de la cadena pública, les televisions privades sempre han denunciat que la corporació fa servir els espais de autopatrocini dins dels seus continguts per aconseguir ingressos de forma oculta.





L'ens públic també ha estat expedientat per aquest motiu. En concret, al gener de 2017 la Comissió va multar amb 219.000 euros a TVE per emetre publicitat encoberta en el concurs de cuina. Aquesta infracció, que l'organisme auditor ha considerat "greu", consistia en utilitzar els patrocinis d'empreses com Bosch o Balay per recaptar fons durant l'emissió del programa.





La reforma de 2010 va obligar a la cadena a estrènyer-se el cinturó i tirar d'enginy per esquivar la impossibilitat d'emetre publicitat. Els patrocinis culturals o esportius han estat una forma d'aconseguir-ho, però la cadena ha pres altres iniciatives que una rere l'altra han anat topant contra l'actuació del superregulador. Ara, després d'aquesta nova multa --que pot ser recorreguda--, la 1 ha de revisar també els seus espais d'autopromoció.