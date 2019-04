Pedro Sánchez anirà només al debat a quatre de RTVE

El president del Govern central i candidat socialista a la presidència, Pedro Sánchez, ha decidit finalment anar al debat a quatre organitzat per RTVE després de la decisió d'ahir de la Junta Electoral Central que Vox no participés en el debat que havia organitzat Atresmedia, segons ha informat el PSOE.









Els socialistes argumenten que una vegada conegut l'acord de la JEC d'ahir prohibint el debat a cinc, el Comitè Electoral del PSOE ha estudiat les diferents propostes de debats electorals a quatre plantejades dintre del termini i en la forma escaient per RTVE i Atresmedia, revelant que al final s'ha inclinat per acudir al debat de la televisió pública, on participaran a més de Sánchez els candidats de PP, Ciutadans i Unides Podemos.





"El PSOE i Pedro Sánchez volen debatre i que la ciutadania tingui oportunitat de conèixer les posicions polítiques dels principals partits que concorren a les eleccions. Acceptem el debat a cinc i avui acceptem amb naturalitat el debat a quatre", argumenten.





Així mateix, destaquen que per a Pedro Sánchez "serà un honor debatre en RTVE, la televisió pública espanyola de tots", a la qual segons diu, li "han retornat la independència i neutralitat".





El PSOE explica que desitja que aquest debat tingui la major difusió i audiència possible, recordant que RTVE ha ofert el senyal gratuït a tots els mitjans de comunicació que desitgin emetre el debat i que el canal públic va ser el primer grup a oferir un debat a quatre.





Els socialistes argumenten que Sánchez acudirà al debat amb l'ànim d'explicar les seves propostes "de justícia social, convivència i neteja i amb la determinació que sigui propositivo, allunyat de l'insult i la crispació que practiquen altres partits, perquè els ciutadans no es mereixen menys".





Finalment asseguren que "Espanya es juga avançar cap al futur o retrocedir 40 anys en una elecció única" en la qual apel·len a "la màxima mobilització el pròxim 28 d'abril".