El PP rescata Sánchez-Camacho per la llista a l'Assemblea de Madrid

La diputada nacional i expresidenta del PP a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, anirà a la llista de la candidata del PP a l'Assemblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, segons ha avançat ABC i han confirmat fonts populars.









Aquest dimecres també s'ha conegut que la candidata del PP ha inclòs a quatre dels consellers de l'actual Govern regional per a llocs de sortida. Són president en funcions de la Comunitat, Pedro Rollán, la consellera de Justícia, Yolanda Ibarrola, el conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori, Carlos Izquierdo, i el conseller de Cultura, Jaime de los Santos.





"No ha estat fàcil perquè dins del Govern de la Comunitat hi ha molt bons consellers", ha reconegut la candidata popular, després de visitar la parcel·la on es construirà l'IES Montecarmelo.





Altres dels noms que ja es coneixen de la llista de Díaz Ayuso són l'alcalde d'Alcorcón, David Pérez, la diputada regional Ana Camins, el president de Dignitat i Justícia, Daniel Portero, o la periodista Almudena Negro.





Segons ella mateixa ha avançat, per al seu equip també comptarà amb membres de l'Executiu que no estan actualment en primera línia com viceconsellers, directors generals o caps de gabinet. També comptarà amb regidors de l'Ajuntament de Madrid.