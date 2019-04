El Parlament Europeu recorda a Puigdemont que només obtindrà la immunitat si recull l'acta a Espanya

Revés per a les aspiracions polítiques de Puigdemont. Els serveis jurídics de l'Eurocambra han emès un document de quatre pàgines en què deixa negre sobre blanc la impossibilitat que Puigdemont gaudi de la immunitat parlamentària des del mateix moment en què es comptabilitzin els vots a les eleccions europees del proper 26 de maig.





Per obtenir aquest estatut especial, l'expresident català hauria de venir a Espanya per recollir la seva acta de diputat i jurar la Constitució. Atès que Puigdemont no vol arriscar-se a ser detingut si trepitja territori nacional, l'expectativa que pugui arribar si més no a ser membre del Parlament Europeu s'allunya de les pretensions del 'exhonorable'.









Aquesta advertència, que arriba després d'una petició realitzada pel president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, estableix que les prerrogatives derivades de l'escó no tenen efecte fins que no es constitueixi la nova legislatura, prevista per al 2 de juliol.





"D'acord amb l'article 146 del reglament, la protecció de l'article 9 (immunitat) estén els seus efectes per als nous elegits a l'Eurocambra el 2 de juliol de 2019 a les 10 del matí", assenyala el punt 12 del document.