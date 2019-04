Atresmedia manté el debat a tres amb Casado, Iglesias i Rivera

El candidat del Partit Popular, Pablo Casado; el de Unides Podem, Pablo Iglesias; i el de Ciutadans, Albert Rivera, han confirmat la seva presència en el debat a quatre convocat per Atresmedia pel proper 23 d'abril, segons ha informat el grup de comunicació, que manté la invitació al candidat del PSOE, Pedro Sánchez.









Així, la companyia manté la proposta de debat per al dimarts 23 d'abril amb la participació dels quatre candidats a la Presidència del Govern per part del PSOE, PP, Unides Podem i Ciutadans, com va anunciar ahir després de la decisió de la Junta Electoral Central que impedeix la celebració d'un debat a 'cinc'.





"Atresmedia manté el seu compromís amb l'actualitat i la seva responsabilitat amb els espectadors després de la decisió de la Junta Electoral Central que impedeix la celebració d'un debat a cinc proposat per Atresmedia i que comptava amb l'aprovació de les cinc formacions polítiques participants (PSOE, PP , Unides Podem, Ciutadans i Vox)", ha destacat la companyia.





D'aquesta manera, reitera que "durant les últimes setmanes i durant tot el període de campanya, tots els partits han tingut i tindran l'oportunitat, a través d'entrevistes, informacions i, fins i tot altres debats --com recull l'escrit de la Junta Electoral central-- de traslladar els seus missatges a la societat des de Atresmedia".