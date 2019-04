L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha advertit dels riscos que suposa utilitzar de manera habitual i continuada carbó activat per blanquejar les dents, cosa que "a la llarga" pot "desgastar l'esmalt o causar recessió de les genives i sensibilitat dental".









A través d'un comunicat, OCU ha assegurat que aquest tipus de productes, ja siguin en format pasta o pols, són "abrasius" i tot i que poden "blanquejar lleugerament" les dents en treure les taques causades pel cafè o el tabac, la seva acció "és només superficial i no aclareixen taques més profundes ni canvien el color de les dents".





"Tot i que alguns productes prometen blanquejar el somriure, eliminar les taques de l'esmalt i rebaixar diversos tons seu color gràcies a l'efecte del carbó activat, la realitat és molt menys prodigiosa i, a més, el seu ús pot suposar alguns riscos", han resumit.





Finalment, OCU també ha argumentat que seguir les recomanacions d'ús d'alguns d'aquests productes, en les que aconsella la seva ocupació dues vegades al dia, pot "suposar en la pràctica la substitució de la pasta de dents i impedir amb això la correcta higiene bucal que aquests blanquejadors no garanteixen".





Aquest material s'utilitza per purificar aigua, per absorbir substàncies nocives de l'organisme en cas d'enverinament i té un ús mèdic important en hospitals. No obstant això, experts odontòlegs com Iván Malagón, mantenen que no és un mètode recomanable per aclarir la dentadura, tot i que en les publicacions virals en xarxes socials es parli de l'equilibri del pH de la boca i l'eliminació de càries. "El blanquejament dental amb carbó actiu no ha estat validat ni desaprovat per l'Associació Dental Americana (ADA), ja que no s'ha dut a terme cap prova sobre aquesta qüestió", afegeix Malagón.





Des de la Biblioteca Nacional de Medicina dels Estats Units recorden que el carbó activat és segur per a la majoria dels adults quan s'utilitza a curt termini. "Els efectes secundaris del carbó activat són restrenyiment i femta de color negre. Efectes secundaris més greus però molt poc freqüents inclouen desacceleració o bloqueig del tracte intestinal, regurgitació en els pulmons i deshidratació", afegeix. Alhora, avisen que pot interaccionar amb alguns medicaments, així com amb alguns aliments.