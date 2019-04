TV3 emetrà la roda de premsa de Junqueras permesa per la JEC

El consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ha aprovat aquest dimecres que TV3 i Catalunya Ràdio emetin la roda de premsa que farà des de la presó el líder d'ERC i candidat a les generals, Oriol Junqueras, roda autoritzada per la Junta Electoral Central (JEC).





MÉS INFORMACIÓ La JEC autoritza Junqueras a participar en un acte electoral per videoconferència des de la presó





La CCMA ha dit en un comunicat que la roda de premsa --prevista per al divendres a les 10.00-- s'emetrà en substitució de les entrevistes previstes en la seva televisió i en la seva emissora al també candidat d'ERC Gabriel Rufián, "per evitar qualsevol alteració dels equilibris informatius".





Afegeix que l'ha decidit atenent al criteri periodístic, "a petició de les direccions dels Serveis Informatius de tots dos mitjans, en considerar l'acte com a fet informatiu d'alt interès".





PRESONS HO VA DESACONSELLAR





En les seves al·legacions davant la Junta Electoral, Institucions Penitenciàries desaconsellava la participació de Junqueras en aquests debats i entrevistes. Exposava que la sol·licitud dels debats públics realitzada per ERC afectaria els horaris establerts per la Presó, ja que algunes de les hores propostes, les 8:30 hores del matí o les 22:00 hores, eren "incompatibles" amb l'activitat regimental.





També ho desaconsellava ja que l'única sala de videoconferències de Madrid V estava reservada a la majoria de les dates proposades i en els horaris.





Segons les fonts penitenciàries, en l'exposició de motius es recollia la incompatibilitat legal que tenen els interns d'exercir els seus drets civils, polítics, socials, etc., amb les raons de seguretat i convivència ordenada dels centres penitenciaris, com són els horaris de comunicacions, visites, tallers, distribució dels àpats, consultes mèdiques i distribució d'espais.





Així mateix s'explicava que la utilització del sistema de videoconferència té els caps de facilitar les pràctiques judicials, potenciar les comunicacions d'interns amb els seus familiars, facilitar les consultes mèdiques i la participació, quan ha calgut, a les comissions parlamentàries.





Finalment, des Presons es va al·legar que la utilització del sistema de videoconferència amb fins de propaganda electoral aniria en contra del deure de neutralitat política a què està obligada l'Administració Penitenciària.





No obstant això, la Junta Electoral Central va decidir autoritzar la petició de l'Agència Catalana de Notícies ja que, en ser festiu el proper 19 d'abril, va considerar que no es trastoca el règim de la presó, a més, la JEC va argumentar que aquell dia no hi ha judici i que l'acte en si no necessita tant desplegament com si caldria per a altres debats.