Cementiris de Barcelona perd el 70 per cent del benefici el 2018

Cementiris de Barcelona (CBSA) ha perdut un 70 per cent del benefici net el 2018, el que es vincula amb la gestió de l'enfonsament de nínxols a Montjuïc.









L'excedent net després d'impostos va ascendir a 639.157 euros, davant els guanys de 1,9 milions d'euros de l'exercici anterior.





Segons informa 'Crónica Global' això obliga a l'Ajuntament de Barcelona a rescatar l'empresa municipal de cementiris, presidida per Eloi Badia i dirigida per Jordi Valmaña, per escometre millores en els nou cementiris que gestiona.





Des de l'oposició argumenten que el motiu d'aquest descens en el benefici té a veure amb la gestió en l'enfonsament de nínxols, ja que només les anàlisis d'ADN costen més de 900.000 euros.