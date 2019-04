Qui assistirà a què si hi ha dos debats alhora?

RTVE ha proposat el dimarts 23 d'abril com a data per celebrar el debat a quatre entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias i Albert Rivera, els principals caps de llista per a les eleccions generals del 28 d'abril. PP, Cs i Podemos ja han mostrat la seva disconformitat i podrien no assistir.









D'aquesta manera, la corporació pública ha decidit modificar la seva proposta inicial de celebrar aquest debat el dilluns 22 i passar-ho al dimarts 23, coincidint amb el previst en Atresmedia.





La Junta Electoral Central no va permetre celebrar un debat a cinc en Atresmedia el 23 d'abril per incloure Vox i incomplir l'obligació de proporcionalitat, i la cadena ha anunciat la seva intenció de celebrar el seu propi debat, amb o sense Pedro Sánchez.





RTVE explica en un comunicat la seva "responsabilitat social de facilitar les condicions perquè el debat entre els partits polítics i els seus líders contribueixi a formar l'opinió política dels ciutadans".





La corporació pública recorda que "els partits polítics tenen la facultat d'establir els termes en què s'han de produir els debats electorals".





"RTVE, com a mitjà de comunicació públic, està compromesa legalment a disposar espais electorals en què el contrast d'idees polítiques resulti essencial", ressalta en el seu comunicat.





La corporació pública recorda que va presentar a la Junta Electoral seu pla de cobertura informativa que incloïa dos debats, un d'ells a sis, celebrat el passat dia 16, i un altre amb els quatre candidats a la presidència del Govern.





El debat serà conduït per Xabier Fortes i s'emetrà en directe des de l'Estudi 1 de Prado del Rey per La 1, Canal 24H, RTVE.es, RNE i més per TVE Internacional i Radio Exterior. RTVE ofereix gratuïtament el senyal a tots els mitjans audiovisuals espanyols.





PARTIT POPULAR





El sotssecretari d'Organització del PP i cap de campanya del partit, Javier Maroto, ha acusat aquest dijous RTVE i Pedro Sánchez de fixar "unilateralment" un debat a quatre en l'ens públic per al dia 23 d'abril per a "contraprogramar" el debat organitzat per Atresmedia aquest mateix dia i al qual ja s'havien compromès, i al que acudirà Pablo Casado.





"RTVE ha decidit fer-li directament el guió a Pedro Sánchez i trobar el truc per a amagar-se i no fer el debat dels candidats", ha manifestat el dirigent del PP, que considera que el cap de l'Executiu vol "amagar-se" per a no parlar del seu programa econòmic, que consisteix en "més crisi, més atur i més impostos".





CIUTADANS





Per part de Ciutadans, insisteixen que volen que el debat de TVE sigui el dia 22 com s'havia dit al principi i que el d'Atresmedia es realitzi el 23.





El president de Ciutadans, Albert Rivera, manté la seva intenció d'acudir el dia 23 d'abril al debat d'Atresmedia com s'havia compromès, i ha acusat el president del Govern central d'utilitzar TVE.





"Sánchez vol amagar-se dels espanyols i no fer debats, utilitzant a la TVE que paguem tots per a intentar sortir-se amb la seva. Per a això es va carregar el concurs públic. És un escàndol", ha escrit Rivera en el seu compte de Twitter.









Fonts de Ciutadans han explicat que han rebut una trucada de RTVE citant el seu líder Albert Rivera a un debat el dia 23 d'abril, a la qual cosa han respost que el partit mantenia el seu compromís d'acudir el dia 22 a RTVE i el dia 23 a Atresmedia.





PODEMOS





El candidat de Podemos a la Presidència del Govern central, Pablo Iglesias, ha denunciat que RTVE no pot ser l'"instrument partidista" de cap Govern i ha rebutjat la seva proposta de celebrar el debat a quatre el dimarts 23 d'abril, coincidint amb el previst en Atresmedia.





"RTVE no pot ser l'instrument partidista de cap Govern. Ens va convidar a 4 candidats el 22. 3 acceptem anar aquest dia i ara, després d'una trucada de Moncloa, RTVE pretén canviar el debat al 23 perquè Sánchez no vol 2 debats. Rosa María Mateos ha de rectificar", ha escrit Iglesias en Twitter.