Caos total en l'equador de la campanya. El canvi de criteri del president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, que ha passat en pocs dies d'optar per debatre en Atresmedia a demanar que el debat es realitzi a la televisió pública, ha aconseguit unir totes les forces de l'oposició en contra seva.





Partit Popular, Unides Podem i Ciutadans acusen el president de pressionar la cadena pública per a modificar la data del debat --inicialment programat per al dia 22-- de manera que encaixi amb les pretensions del candidat socialista.









Malgrat això, Sánchez insisteix que només participarà en el debat de RTVE el pròxim 23 d'abril i s'ha obert a discutir amb segons espases de PP, Unides Podem i Ciutadans si els seus líders decideixen estar el mateix dia en el debat proposat per Atresmedia.





En una entrevista a Onda Cero, Sánchez ha recordat que ell va estar disposat a acudir al debat de Atresmedia quan es va plantejar com un debat 'a cinc', amb la inclusió de Vox. Però des del moment en què la Junta Electoral Central va impedir aquest format, la disjuntiva és ara si el debat a 'quatre' s'ha de fer en la televisió pública o en la privada.





I ell creu que ha de fer-se a la pública, per ser la que representa tots els espanyols, i perquè, com s'ha compromès a donar el senyal en obert perquè altres canals puguin difondre-la si així ho desitgen, garantirà una difusió i una audiència grans.





EMPIPAMENT ENTRE ELS TREBALLADORS DE RTVE





Els Consells d'Informatius de TVE, RNE i RTVE.es no comparteixen la decisió de la Corporació RTVE de proposar el dimarts 23 d'abril com a data per celebrar el debat a quatre entre Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias i Albert Rivera, coincidint amb el previst en Atresmedia.





"El Consell d'Informatius creu que RTVE ha d'apostar per la imparcialitat i no ajustar la seva programació a la proposta d'un únic partit polític, sigui el que sigui, sinó afavorir que el debat a quatre se celebri a la radiotelevisió pública d'acord estava previst, i no acceptem que cap dels partits pretengui imposar el seu criteri", defensen en un comunicat.





En aquest sentit, exigeixen que es deixi als professionals de la informació que conformen RTVE que siguin els que organitzin la forma de realitzar el debat. També demanen a les partits polítics que no facin servir a RTVE i al debat com una "arma llancívola" durant la campanya electora.





PP, PODEM I CIUTADANS ATAQUEN A SÁNCHEZ





El canvi de criteri del president ha aconseguit l'impossible: unir a tota l'oposició en contra seva. No només això, sinó que Albert Rivera (Ciutadans) i Pablo Casado (PP) ja han comunicat que el proper dia 23 aniran al debat organitzat pel grup Atresmedia, tal com s'havien compromès.





"Sánchez vol amagar-se dels espanyols i no fer debats, utilitzant a la TVE que paguem tots per intentar sortir-se amb la seva. Per això es va carregar el concurs públic. És un escàndol", ha escrit Rivera al seu compte de Twitter.





En la mateixa línia s'ha manifestat Casado, que ha acusat el president d'"instrumentalitzar" la televisió pública al contraprogramar amb un debat també el dia 23, el que ha qualificat de "'trágala' al dictat" de la seu socialista de Ferraz.





L'únic que de moment ha decidit acudir a tots dos debats, tant el de Atresmedia com el de TVE, és Unides Podem. Malgrat això, Irene Montero ha demanat que no s'intenti utilitzar a la cadena pública com "un apèndix" o un "arma llancívola" del Govern espanyol. Preguntada sobre la forma de procedir de la Moncloa, Montero ha titllat d'"un profund error" del president "menysprear la televisió pública i després intentar utilitzar-la com una excusa i com una eina del Govern central".