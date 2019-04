El Partit del Brexit, la formació fundada per l'euroescèptic Nigel Farage després de la seva sortida del Partit per la Independència del Regne Unit (UKIP), parteix com a favorit en el cas que finalment s'hagin de celebrar les eleccions a l'Eurocambra també al territori britànic, per davant de conservadors i laboristes.









Una enquesta de la signatura YouGov, elaborada a partir de 1.855 entrevistes, situa la intenció de vot per al grup de Farage al 27 per cent, cinc punts per sobre del Partit Laborista de Jeremy Corbyn i a dotze de distància del Partit Conservador del primer ministra britànica, Theresa May.





Ecologistes i liberals figuren en quarta i cinquena posició amb un 10 i un 9 per cent dels sufragis, respectivament, segons l'esmentat sondeig. L'UKIP, per la seva banda, quedaria relegat al sisè lloc, amb una intenció de vot del 7 per cent.





Les de maig havien de ser les primeres eleccions al Parlament Europeu sense la presència del Regne Unit, però l'última pròrroga que la Unió Europea ha donat a Londres per retardar el Brexit ha obligat el Govern de Theresa May a convocar-les.





Regne Unit podrà desconvocar aquesta cita només si el seu Parlament aprova abans l'acord de retirada i es produeix un Brexit ordenat abans del 22 de maig. Altrament, el 23 de maig els britànics hauran d'acudir a les urnes per elegir els seus 72 eurodiputats, que prendran possessió dels seus escons el 2 de juliol i hauran abandonar automàticament en el moment en què es produeixi el divorci, encara que la legislatura estigui en marxa.