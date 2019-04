El Brexit s'ajorna al 31 d'octubre

La primera ministra britànica, Theresa May, ha acceptat aquest dijous el calendari imposat pels seus socis de la Unió Europea per endarrerir el Brexit fins al 31 d'octubre, una pròrroga quatre mesos més extensa del que desitjaven per a Londres i subjecta a una sèrie de condicions, inclosa la celebració al Regne Unit d'unes eleccions al Parlament europeu el maig vinent.









D'aquesta manera, el Regne Unit deixarà de ser estat membre un dia abans que prengui possessió la nova Comissió Europea, que l'1 de novembre donarà relleu a l'Executiu que avui presideix Jean-Claude Juncker.





"La Unió a 27 i el Regne Unit han acordat una pròrroga flexible fins al 31 d'octubre. Això significa que el Regne Unit tindrà sis mesos més per trobar la millor solució", ha anunciat el president del Consell Europeu, Donald Tusk, a través del seu compte oficial de Twitter.





May ha acatat el calendari que els europeus han negociat durant prop de quatre hores a porta tancada, sense la presència de la 'premier' britànica, que abans es va sotmetre a les preguntes de la resta de líders durant poc més d'una hora.





La pròrroga se sotmetrà a una revisió al mes de juny per "fer balanç de la situació", segons ha avançat en el seu compte de Twitter el primer ministre de Malta, Joseph Muscat.





Al juny el Consell Europeu té ja previst reunir-se en la tradicional cimera d'estiu, del 20 al 21 de juny, i serà en aquesta cita quan els líders avaluïn els avanços, ha informat el primer ministre irlandès, Leo Varadkar.





L'irlandès també ha confirmat a través del seu compte de Twitter que si el Regne Unit no compleix amb la seva obligació de celebrar les eleccions europees del maig, quedarà automàticament fora de la UE l'1 de juny, encara que sigui sense acord.





El 31 d'octubre era el termini preferit per una majoria d'estats membres durant les discussions -fins a 17 s'han pronunciat a favor d'aquesta pròrroga en la discussió de líders-, pel que fa a l'opció d'una pròrroga curta, fins al 30 de juny, com demanava el Govern britànic.





França ha mantingut la posició més dura, segons diverses fonts, i ha exigit una pròrroga curta si no es podia garantir que el Regne Unit no bloquejarà el funcionament de la UE mentre segueixi sent estat membre de ple dret.





Les fonts de l'Elisi sostenen que la pròrroga acordada "limita l'impacte" de la presència del Regne Unit en les institucions europees i recalquen que és un termini inferior que el del març del 2020 que va plantejar Tusk.





L'oferta del bloc inclou una sèrie de condicions estrictes per mirar d'evitar que el que el Regne Unit segueixi sent un estat membre alteri el bon funcionament de la Unió Europea, per la qual cosa se li exigeix una cooperació lleial.





El Regne Unit també estarà obligat a celebrar les eleccions al Parlament europeu el proper 23 de maig, cosa que la 'premier' s'havia compromès a fer si aleshores continuaven sent part de la UE, encara que confia poder evitar-ho si abans aconsegueix aprovar a la Cambra dels Comuns l'acord de retirada.