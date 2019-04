El president del Govern espanyol i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, cedeix i accepta acudir a dos debats electorals, tant a RTVE com Atresmedia, després que la seva decisió de participar exclusivament en l'organitzat per l'ens públic li valgués les crítiques no només de la resta de partits, sinó dels propis treballadors de RTVE.









El partit ha atribuït l'obstinació inicial de Sánchez d'acudir només al debat de RTVE al Comitè Electoral que dirigeix la campanya, i que presideixen el seu cap de gabinet a La Moncloa, Iván Redondo, i el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos. A aquest òrgan Sánchez li hauria demanat ara reconsiderar la seva decisió.





"Pedro Sánchez ha traslladat al Comitè Electoral del PSOE la petició que reconsideri la seva posició respecte als debats electorals previstos per a la setmana que ve", diu el comunicat difós pel partit a primera hora d'aquest Divendres Sant.





"Considera que els espanyols tenen dret a escoltar els candidats debatre les seves propostes per a Espanya i, davant la possibilitat real que no hi hagués cap debat, ha sol·licitat als seus companys que facin efectiva la seva acceptació a assistir als debats proposats tant per RTVE i Atresmedia. el Comitè Electoral ha donat el sí a la proposta de Pedro Sánchez", sosté el comunicat.





Cal recordar que aquest mateix Dijous Sant, el propi Sánchez defensava en una entrevista a Onda Cero la decisió d'acudir només al debat a RTVE perquè entre un mitjà públic i un de privat, cal prioritzar al públic i perquè aquest, en donar el senyal en obert perquè altres mitjans de comunicació puguin emetre, garantiria una major difusió i audiència.





Sánchez va arribar fins i tot a obrir la porta a discutir amb segons espases de PP, Ciutadans i Unides Podemas si aquests partits mantenien la seva decisió d'anar al debat de Atresmedia en lloc de a RTVE.





Però no va explicar en aquesta entrevista per què s'oposava a anar a dos debats quan els altres partits estaven disposats a acudir a TVE el dilluns 22 i un dia després a Atresmedia. Aquest divendres Sánchez explica que considera una "anomalia la celebració de dos debats presidencials en dos dies consecutius". "No hi ha cap precedent en la història de les democràcies occidentals d'un plantejament semblant des de la invenció de la televisió", afegeix.





ESCLATA LA POLÈMICA





La polèmica es va desencadenar dijous amb la sorprenent (i no consensuada) decisió de la presidenta de RTVE, Rosa María Mateo, de contraprogramar a Atresmedia passant la data inicialment proposta per al debat a la pública del 22 al 23, plegant així als desitjos del PSOE. Aquest moviment va desencadenar les crítiques dels partits però també dels treballadors de la casa, que veien qüestionada la seva independència.





Sánchez reconeix en el comunicat difós aquest divendres que hauria preferit fer "un únic debat" entre les principals formacions estatals que concorren a les eleccions.





Lamenta, diu, que ni partits ni els diferents partits i operadors públics i privats hagin pogut arribar a un acord per organitzar una "única emissió televisiva tal com és la norma internacional repetida en totes les democràcies avançades del món".





CEDIR PER NO SER CULPABLE





Sánchez explica així mateix que no volia permetre que el PSOE fos el que impedís el consens amb la resta de les forces implicades, ja que PP, Unides Podem i Ciutadans estaven d'acord d'anar a dos debats. "Espanya necessita grans acords i majories", diu reconeixent que, en canviar la seva postura, el PSOE "no podrà ser acusat mai d'impedir la celebració del debat, encara que ho consideri un manifest error impropi d'una democràcia establerta".





Afegeix que els debats electorals entre candidats a la presidència del govern són per al PSOE un compromís amb els ciutadans assumit des que, el 1993, Felipe González va acceptar, sent president del Govern, la celebració del primer d'ells en la nostra democràcia. "Des d'aquesta data, mai un candidat socialista ha rebutjat la celebració de debats en les diferents campanyes que han tingut lloc des d'aquesta data", admet.





El PP, en canvi, destaca, va rebutjar celebrar-los en els anys 1996, 2000 i 2004. El 2015 va pactar amb la cadena privada que ho organitzava no ser representat pel seu candidat a la presidència. En 2016, de nou, el PP ha rebutjat la celebració d'un debat cara a cara entre els caps de llista dels dos principals partits.





Recorda Sánchez que l'acord inicial entre tots va ser el de participar en un únic debat 'a cinc', en què s'inclogués a Vox, a Atresmedia, una opció truncada per la prohibició de la Junta Electoral Central, que va arribar a la conclusió d'incloure a Vox abans que a altres partits trencava el necessari principi de proporcionalitat.





Amb aquesta restricció, "la voluntat del PSOE va ser llavors la de primar l'emissió del debat a 4 proposat inicialment per la televisió pública enfront de la posterior cessió del privilegi a un canal privat", assenyala.





"Un debat presidencial obert a tots els espanyols convocats a les urnes forma part del mínim sentit democràtic. A la vista de tot l'esdevingut sembla evident la necessitat de buscar un marc regulador que faciliti la seva celebració ordenada i recurrent i impedeixi la creació d'innecessaris conflictes entre els partits i els operadors televisius", reflexiona Sánchez.





El candidat acaba la seva exposició d'arguments confiant que la seva participació en els dos debats serveixi per "mobilitzar els indecisos, a més de mostrar als espanyols les mentides, la demagògia i les insídies amb què es fan servir els líders de les dretes per atacar al candidat socialista".