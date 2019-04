Desconvocada la vaga a serveis de terra de l'21 i 24 d'abril en els aeroports espanyols

ASEATA i el Comite de Vaga, conformat per UGT i USO, han arribat a un acord per desconvocar la vaga del sector de handling prevista per als pròxims dies 21 i 24 d'abril en els aeroports espanyols.









Segons informa la UGT en una nota de premsa, l'acord ha estat possible perquè l a patronal ha cedit en les seves pretensions i ha acceptat la proposta dels sindicats convocants de retirar de la taula de negociació la clàusula, que condemnava a milers de treballadors i treballadores subrogades a no poder solucionar la seva situació.





Això fet ocasionava una pèrdua en les condicions econòmiques dels treballadors i treballadores d'entre un 10% i un 30%. Una cosa que des d'UGT veuen "inacceptable".





A partir d'aquest moment les parts en conflicte tornen al si de la Comissió Negociadora sense més condicionants que els acordats abans de l'última reunió, moment en què es van trencar les negociacions. Després d'aquesta ruptura UGT i USO van decidir convocar la vaga en el sector.





"En els pròxims dies ha de quedar convocada la mesa de negociació col·lectiva i és desig d'UGT acabar, d'una vegada per totes, amb la negociació d'un conveni que porta massa temps obert", ha valorat el sindicat.