Air Nostrum cancel·la 148 vols per la vaga del Sepla

La companyia Air Nostrum ha cancel·lat 148 vols durant els tres primers dies de la vaga convocada pel Sindicat Espanyol de Pilots de Línies Aèries (SEPLA), 15, 16 i 17 d'abril.





Aquestes mesures afectaran prop de 10.000 passatgers que pretenien viatjar durant aquests dies de Setmana Santa, segons la companyia aèria. Les aturades de 24 hores tornaran a repetir-se els dies 23 i 24 d'abril, després del terme de Setmana Santa -pròximament s'anunciaran els vols afectats-.









L'aerolínia assenyala que l'aplicació dels serveis mínims decretats per la Direcció General d'Aviació Civil permetrà operar el 76,4% dels 627 vols programats per al dilluns, dimarts i dimecres pròxims.





El Ministeri de Foment ha establert que els serveis mínims entre Espanya i l'estranger siguin el 47% els dies 15, 16, 17 i 22 d'abril i el 45% els dies 23 i 24 per als que superin les cinc hores i per als que uneixin aeroports espanyols amb ciutats estrangeres; mentre que els serveis mínims dels vols domèstics seran el 31% dels dies 15, 16, 17 i 22 d'abril, i del 29% els dies 23 i 24, i del 100% a les illes.





POSSIBILITAT DE REEMBORSAMENT O REUBICACIÓ EN ELS VOLS





Els clients afectats per aquestes cancel·lacions poden optar pel reemborsament dels bitllets o la reubicació del vent o dates alternatives per volar fins al 10 de maig, segons disponibilitat.





Air Nostrum ha ressaltat que manté l ' "actitud negociadora" per intentar desconvocar les aturades i està fent "tot el possible per minimitzar els trastorns que aquesta vaga està provocant en els passatgers que han de viatjar aquests dies". El Sepla protesta pel "increment en el desviament de la producció a altres aerolínies".





Al desembre, i després de tres jornades de vaga, Air Nostrum i Sepla van arribar a un acord per limitar al 20% l'externalització amb tercers i evitar que les aturades s'estenguessin a Nadal. La companyia es va comprometre llavors a no recórrer a l'externalització per sobre del 20%, així com a recuperar tots els avions ATR turbohèlix.





L'Audiència Nacional va rebutjar divendres la mesura cautelar sol·licitada per Air Nostrum en què demanava la supressió de la vaga convocada pel SEPLA en entendre que la convocatòria de les aturades no s'efectua amb motiu de la negociació del conveni, com reclama la companyia, sinó per l'exigència del compliment de l'acord del passat 14 de juny i "en defensa dels interessos professionals dels pilots".