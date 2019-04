Inditex comença a etiquetar els seus productes en català

El grup que dirigeix Pablo Insa, Inditex, ha començat a etiquetar els seus productes que comercialitza en els establiments de Catalunya en català. Fins ara, les etiquetes de teixits i instruccions de rentat tan sols estaven en castellà i en altres idiomes estrangers.









Les marques que han començat a aplicar aquesta política són; Zara, Bershka, Stradivarius i Pull & Bear. A més, a part del català, Inditex també ha començat a etiquetar en basc i gallec, tal com explica el 'Confidencial Digital'.





Fa aproximadament un any, la Plataforma per la Llengua, va denunciar a Zara per no etiquetar en català, afirmant que s'estava vulnerant la Llei del Codi de Consum de Catalunya, que obliga a etiquetar almenys en català qualsevol producte posat a la venda en el territori.





Fins a la data, les botigues d'Inditex a Catalunya tan sols etiquetaven en català i la traducció als webs de les seves principals marques, i no en els productes.





Segons el mitjà citat, les inclusions del català es troben en forma d'indicacions curtes en etiquetes adherides a la roba i en cartrons i embalatge.