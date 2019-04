Abascal proposa cadena perpètua per als que cometen crims contra les dones

El candidat de Vox a la presidència del Govern, Santiago Abascal, ha remarcat aquest dissabte que el seu partit aposta per "els que cometen crims contra les dones no surtin mai de presó".









El líder del partit d'extremadreta ha defensat que s'apliqui la condemna perpètua revisable, instaurada en el Codi Penal espanyol el 2015, a més, ha defensat que el seu partit és "l'únic" preparat per defensar les dones i els "interessos dels homes , dones, nens i ancians ".





L'acte, que ha tingut lloc a l'Auditòrium de Palma, ha comptat amb centenars d'assistents que corejaven els càntics de 'Viva España', 'President', i 'Jo sóc espanyol, espanyol, espanyol ".





ADVERTEIX SOBRE "LES MENTIDES" QUE DIUEN DE VOX





Abascal ha tornat a remarcar que s'han dit "mentides" sobre la seva formació, tant els "altres candidats com els mitjans de comunicació".





"Som aquí per vetllar per l'estat de benestar de la llengua", ha expressat Abascal, que ha afegit que la seva formació posarà totes les mesures necessàries per a "defensar les fronteres espanyoles".





Abascal ha comentat que en els pròxims dies "es sentiran moltes mentides de la seva formació", pel que ha apel·lat al públic al fet que "es preparin" davant el que diguin "els mitjans de comunicació i els candidats d'altres partits". "Estigueu preparats i poseu en judici tot el que publiquin sobre nosaltres", ha dit Abascal als assistents.





"Han dit que volem armes i tancs a les escoles catalanes", cosa que ha desmentit el candidat. "L'únic que cal és una parella de la Guàrdia Civil", ha expressat Abascal, el que ha provocat nombrosos aplaudiments del públic assistent.