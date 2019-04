Radicals de l'esquerra abertzale intenten boicotejar l'acte de Vox a Sant Sebastià

Unes 300 persones de grups de radicals simpatitzants de l'esquerra abertzale s'han concentrat al Kursaal de Sant Sebastià contra Vox, insultant, sacsant i colpejant als simpatitzants del partit a la sortida del míting que se celebrava dins el recinte.









La convocatòria, organitzada a les xarxes socials, tenia com a objectiu boicotejar la presència de Vox a la ciutat i, després de manifestar-se en contra, unes 300 persones han avançat cap al Kursaal, on s'estava celebrant el míting liderat per Santiago Abascal.





Font: David Jácome Norato / @djjcomenorato





Seguretat els va instar a modificar el recorregut i finalment s'han manifestat d'acord amb el que estableix però, en un moment donat, un grup s'ha dirigit cap al Kursaal on estava previst el míting del líder de Vox, Santiago Abascal, corejant crit "d'assassins , feixistes "i a favor dels presos d'ETA.





Inicialment, els organitzadors de l'acte de Vox han recomanat als assistents que no sortissin a l'exterior i romanguessin al recinte. A fora, l'Ertzaintza ha tractat d'establir un cordó perquè poguessin sortir els simpatitzants de Vox, moment en què s'han produït alguns incidents i la Policia Autònoma ha hagut d'utilitzar les porres.





En el moment en què han començat a sortir els simpatitzants de Vox, s'han produït moments de tensió i enfrontaments i grups antifeixistes han insultat, sacsejat i també colpejat a alguns dels assistents al míting, als quals arrabassaven la bandera espanyola.

L'Ertzaintza ha identificat, almenys, a una persona per insults a un agent de l'autoritat.

Durant la seva intervenció, Santiago Abascal s'ha referit als que s'han concentrat a l'exterior del Kursaal per protestar per la presència de Vox i "intentaven atemorir als que venien".





Posteriorment, una vegada conclòs el míting afirmava en xarxes socials que "l'Espanya visca es posa en peu a terra basca" i ho fa "sense por, malgrat les amenaces i violència dels proetarres de l'exterior".