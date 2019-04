Es restableix, després de 9 hores d'avaria, la circulació de trens entre Vandellòs i Cambrils

Els trens entre Vandellòs i Cambrils (Tarragona) tornen a funcionar amb normalitat després d'haver estat aturats nou hores en patir una incidència que va afectar el subministrament elèctric.









L'avaria ha estat solucionada durant la matinada d'aquest diumenge i a aquestes hores la circulació ja funciona amb normalitat.





Segons el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, l'avaria ha afectat un total de 2.500 viatgers i 20 trens, en la línia R16 i trens de llarga distància del Corredor Mediterrani.





SERVEI ALTERNATIU





Per gestionar un servei alternatiu s'han habilitat quatre autocars entre Cambrils i l'Ametlla de Mar (Tarragona) per als viatgers de la R16, mentre que "no ha estat viable" establir aquest servei per als de llarga distància, ha explicat Renfe.





Les vacances de Setmana Santa i la celebració d'un torneig de futbol internacional a Salou "han impossibilitat trobar busos suficients per garantir la mobilitat de tots els clients afectats".





DISCULPES DE RENFE





Renfe ha informat a l'interior dels trens afectats així com a les estacions, i ha lamentat la situació derivada d'aquesta incidència a la infraestructura d'Adif i ha demanat disculpes als viatgers afectats, recordant que "tot l'esforç del personal ha estat atendre les necessitats dels clients tot i les complicades circumstàncies que han patit ".





Aquest diumenge el servei es prestarà amb normalitat i a tots els clients se'ls ha ofert viatjar en un altre dia o el reemborsament del bitllet.